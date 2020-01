Jeśli tak ma wyglądać PlayStation 5, to ja dziękuję

Jednak doskonale rozumiem cel, który przyświecał Microsoftowi podczas projektowania swojego nowego urządzenia do grania – ma to być sprzęt, który przede wszystkim skupi się na odpowiednim traktowaniu podzespołów. Nowy Xbox ma być cichy, a odpowiednia cyrkulacja powietrza sprawić, że nie powtórzą się problemy znane z Xboksa 360. A że wydaje się duży i nieporęczny? To po prostu postawimy go sobie obok szafki z multimediami. Wielkie mi halo, są ważniejsze sprawy niż to, czy konsola zmieści się na półeczce pod telewizorem.

Czy tak będzie wyglądać PlayStation 5?



Jakiś czas temu do sieci wyciekły projekty PlayStation 5. Podobno prawdziwe, ale dziś w sieci wszystko jest tak prawdziwe jak chcemy żeby było. Specyficzne łamania, konsola złożona jakby z dwóch części ustawionych do siebie pod kątem, w dodatku z wystającym brzegiem. Na grafikach wygląda to okropnie, szczególnie kiedy pokazuje sprzęt w pozycji poziomej (w pionie nie jest najgorzej). Dodatkowo realizmu grafikom dodało zdjęcie (jak zwykle robione kalkulatorem/ziemniakiem) z dokładnie taką obudową konsoli. Oj, nie wygląda to dobrze, choć jak możecie się domyślić niewiele widać.

W takich sytuacjach z pomocą zawsze przychodzą fani ogarniający programy do grafiki 3D, którzy przygotowują na bazie wycieków rendery sprzętu.

Takie rendery prezentują się dużo bardziej szczegółowo niż kiepskiej jakości zdjęcia i dwuwymiarowe projekty. Za te konkretne obrazki odpowiedzialny jest FalconDesign3D, który pokusił się o przygotowanie wizualizacji konsoli bazując właśnie na wspomnianych grafikach. Dodatkowo niemiecki Bild stworzył materiał wideo. Co trochę dla mnie zaskakujące, reakcje graczy są dość pozytywne, ja niestety tak optymistycznie do tego wyglądu konsoli nie podchodzę.

Powietrza, dajcie jej powietrza