Taika Waititi wyreżyseruje i stworzy scenariusz nowego filmu

Disney działa jak prawdziwa korporacja, zaplanował już 3 kolejne filmy z uniwersum Star Wars na grudzień 2022, 2024 oraz 2026, choć nadal nie wiemy nic na ich temat. Początkowo za tworzenie nowej trylogii mieli odpowiadać twórcy sukcesu Gry o Tron – David Benioff i D.B. Weiss, ale po tym jak wycofali się z projektu, nic nie wiemy na temat trzech kolejnych filmów. Ba nie wiemy nawet, czy tworzeniem jednego z nich faktycznie zajmie się Taika Waititi, czy będzie to dodatkowy projekt, poza tym planem. Wiele wskazuje na to, że nie będzie to część jakiejś większej całości, a osobna historia podobnie jak Rogue One.

Taika Waititi, który ostatnio mógł się cieszyć z Oscara za najlepszy scenariusz adaptowany (Jojo Rabbit), będzie miał spory wpływ na cały film, bo poza reżyserią, będzie też tworzył scenariusz. Ten powstanie przy współpracy z Krysty Wilson-Cairns, która odpowiadała chociażby za scenariusz innego głośnego filmu z zeszłego roku – 1917. Nie będzie to też jego pierwsze spotkanie z uniwersum Star Wars, bo wyreżyserował między innymi ostatni odcinek serialu The Mandalorian. Reżyser pracuje też nad filmem Thor: Love and Thunder, który należy do uniwersum Marvela, również należącego do Disneya. Premiera tego filmu planowana jest na luty 2022 roku.

Przy okazji Disney poinformował o pracach nad kolejnym serialem o Gwiezdnych Wojnach, który trafi na platformę Disney+. Niestety również w tym przypadku studio jest bardzo tajemnicze i nie podało żadnych szczegółów dotyczących nowej produkcji. Wiemy tylko, że za produkcję ma odpowiadać Leslye Headland, który odpowiadał chociażby za serial Russian Doll. Jedno jest pewne, Disney nie zamierza porzucać uniwersum Star Wars, nawet w obliczu kiepskich recenzji ostatniej trylogii.

źródło: Variety