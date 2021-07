Tag Heuer stworzył smartwatch inspirowany grą Super Mario za 8000 PLN

Ponadto na ekranie można wyświetlić jedną z czterech dedykowanych tarcz z elementami z gry Super Mario, a sam zegarek doskonale sprawdza się w typowych dla siebie zastosowaniach, jak choćby wyświetlaniu powiadomień z telefonu. Do dyspozycji mamy też mikrofon z obsługą asystenta Google, kalendarz, prognozę pogody czy dedykowaną aplikację fitnesową mierzącą naszą aktywność.

Jeśli zaś chodzi o kwestię sprzętową to zegarek waży jedynie 86 g, jest wodoodporny do 5 ATM i posiada baterię o pojemności 430 mAh, która bez problemu powinna wystarczyć na cały aktywny dzień. Sprzedaż rozpocznie się 15 lipca, a jak już wspominałem dostępnych będzie tylko 2000 sztuk. Jeśli natomiast nie przepadacie za Super Mario, to możecie kupić zwykłą wersję za równowartość około 1800 USD.