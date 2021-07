Jeśli nie iPad to co? Przegląd tabletów z Androidem, które mają sens

Seria tabletów Galaxy Tab S jest równie rozpoznawalna, co linia smartfonów Galaxy S, choć nowe modele nie ukazują się równie często. Producent zdołał jednak przez lata dopracować naprawdę wiele kwestii w swoich urządzeniach i jeden z nowszych modeli, wspomniany Galaxy Tab S7, to tablet, który może wpisać się w oczekiwania i potrzeby wielu osób. Jego największym wyróżnikiem jest ekran, który można wybrać w jednym z dwóch wariantów: 11 calowy (Tab S7) lub 12,4-calowy (Tab S7+).

iPad jest bezkonkurencyjny, rządzi na rynku tabletów i sprzedaje się coraz lepiej

Oczywiście to większy model może pochwalić się bardziej imponującą specyfikacją, na którą składa się panel Super AMOLED 2800 na 1752 px i wsparcie dla HDR10+, ale to nie oznacza, że mniejsze urządzenie pozostało znacząco w tyle. Wysoka rozdzielczość 2560 na 1600 px i 500 nitów jasności również robią wrażenie. Obydwa modele oferują jednak wysoką częstotliwość odświeżania 120 Hz i ci, którzy mieli już z nią do czynienia, doskonale wiedzą, jak znacząco wpływa to na codzienne korzystanie z tabletu.