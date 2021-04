Naprawdę ktoś wierzy, że tablet zastąpi mu komputer? LOL

Decydując się na mobilny sprzęt od Apple od razu wiadomo, że bez kombinacji nie zainstalujemy nic spoza App Store’a. A co jest w sklepiku można podejrzeć wcześniej. Nie jest też żadną tajemnicą, że nawet te najbardziej chwalone aplikacje w wydaniu iPadowym, jak chociażby wspomniany przez Daniela Lightroom, nie są 1:1 odpowiednikiem oprogramowania które można znaleźć na komputerach. I mimo że bardzo lubię edytować zdjęcia na iPadzie (nakładanie masek z Apple Pencil to dużo fajniejsza zabawa!), to jest kilka rzeczy których nie zrobię bez Lightroom Classic. Stąd też dziwi mnie, że ktokolwiek jest zdziwiony brakiem oprogramowania do muksowania plików MKV. I zakładam, że użytkowników iPada Pro którym tego brakuje jest… co najwyżej garstka?

Dla kogo iPad Pro może być faktycznie Pro?

Nie twierdzę że nie ma ludzi, dla których iPad Pro jest P R O. Wśród nich znajdzie się pewnie trochę ilustratorów, ludzi żyjących w biegu i korzystających przede wszystkim z podstawowych biurowych aplikacji. To sprzęt który świetnie nadaje się by odpisać na maila, przejrzeć dokument czy wziąć udział w wideokonferencji. Ale już nawet przy tak nieskomplikowanych zadaniach jak dodawanie wpisu w WordPressie iPad Pro potrafi być problematyczny. Dodatek myszki i klawiatury niewiele w tym temacie zmienia, niestety. Nie ten workflow, nie ta wielozadaniowość, nie ten poziom. Po prostu.

Pro w nazewnictwie Apple jest dla profesjonalistów co najwyżej w monitorach Pro Display XDR i Makach Pro. Jakby co, iPhone Pro też nie zastąpi komputera, nawet w największym z dostępnych wariantów. To że jest lepszy od innych iPhone’ów nie zamieni go w sprzęt z innej kategorii. I nawet jeśli Apple będzie próbowało czarować emejzingiem, to nic z tego.