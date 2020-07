Na temat samego routera będziecie mogli nieco więcej przeczytać już jutro na łamach Antyweba, jesteśmy w trakcie testów tego urządzenia i muszę przyznać, że zapowiada się całkiem ciekawie, szczególnie biorąc pod uwagę wsparcie standardu WiFi 6 i cenę.

Huawei MediaPad

W sklepach w przedsprzedaży pojawił się dzisiaj również nowy tabletu Huawei – MediaPad. Urządzenie wyposażone w ekran IPS LCD o przekątnej 10,4 cala i rozdzielczości 2000×1200 pikseli działa pod kontrolą systemu EMUI 10.1 (Android 10) z usługami HMS i napędzane jest przez układ Kirin 810 (2x Cortex A76 i 6x Cortex-A55). Do tego mamy 4 GB pamięci RAM, 64 GB pamięci na dane oraz slot na kartę microSD o pojemności do 512 GB. Na obudowie znajdziemy ponadto dwa aparaty, z przodu szerokokątny do selfie o rozdzielczości 8 Mpix, a z tyłu standardowy, również 8 Mpix. Do tego dochodzi oczywiście łączność WiFi, Bluetooth oraz aż 4 głośniki Harman Kardon. Bateria o pojemności 7250 mAh ma wystarczyć nawet na 12 godzin oglądania filmów.