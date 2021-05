Ta opaska fitness zmierzy jak mocno chrapiesz

Fitbit ma duże doświadczenie w mierzeniu snu, które zostało dodane do ich urządzeń już w 2017 roku. Jest jednak dość klasyczne i skupia się na zapisywaniu tętna i ruchu, co później przekłada się na rozpiskę cyklu snu. Serwis 9to5Google, który przyjrzał się najnowszej wersji androidowej aplikacji Fitbita odnalazł w niej nową funkcję – detekcję chrapania.

Aplikacja miałaby używać wbudowanego w opaskę fitness lub smartwatch mikrofonu i za jego pomocą zapisywać jak często chrapiemy podczas snu. Następnie algorytm będzie przygotowywał zestawienie procentowe określające jak długo chrapanie towarzyszyło nam w nocy, wrzucając wynik do jednej z trzech kategorii. Jeśli chrapaliśmy od 10 do 40% całego czasu snu, zostaniemy zakwalifikowani do kategorii „przypadek umiarkowany”. Wady? Sposób mierzenia, który w żaden sposób nie będzie w stanie stwierdzić kto tak naprawdę chrapał – jeśli więc użytkownik sprzętu Fitbita dzieli łóżko z drugą osobą, aplikacja zapisze również jej/jego chrapanie.

Drugą funkcją systemu będzie mierzenie hałasu otoczenia w sypialni. Tu również aplikacja Fitbit będzie dzielić wyniki na kategorie, gdzie przy stałych 30 dBA uzna otoczenie za bardzo ciche. Zakres 90 dBA+ natomiast jako bardzo głośne.