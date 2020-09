Teraz można już przejść do edycji szablonu strony głównej, gdzie dosłownie wszystkie tekstowe elementy strony są edytowalne w panelu po lewej stronie. Są dokładnie opisane, więc nie powinno być problemów z edycją właściwych tekstów i wprowadzeniem w ich miejsce własnych treści. Skoro to aplikacja mobilna jest też opcja zamiany zdjęcia smartfona, w jego miejsce można wstawić inny telefon z ekranem prezentującym tę właśnie aplikację czy grę mobilną – podane są nawet dokładne wymiary takiej grafiki, by strona się nie rozjechała przy innych rozmiarach. Oczywiście linki do aplikacji w Google Play i App Store również możemy podmienić na własne.