To dobry moment na taką kampanię, bo zbliżają się Walentynki, choć jeden jej element początkowo wywołał uśmiech na mojej twarzy zmieszany z zażenowaniem. Ale tylko na początek, bo w rozwinięciu rozwiązania na ponowne zbliżenie się dwojga bliskich sobie ludzi, proponowane są bardziej skuteczne pomysły niż zakładanie inteligentnej bielizny.

Zacznijmy jednak od początku, do uruchomienia takiej kampanii skłoniły T-Mobile wyniki badania, które wskazują, że aż 55% Polaków w wieku 18-34 lata skarży się na ignorowanie swojej osoby przez partnera, który zbyt często korzysta ze smartfona. 40% z nich uważa, że czas jaki poświęca na przeglądanie jego zawartości podczas spotkań jest zbyt duży (30% z nich jest tego świadomych), a 38% twierdzi, że fakt ten wpływa negatywnie na ich intymne relacje. Widać to też w deklaracjach korzystania z nich ze smartfonów w łóżku, do czego przyznaje się 26% badanych.

dr Andrzej Depko, seksuolog:

– Wyniki badania przygotowanego przez T‑Mobile pokazują, że coraz więcej młodych osób niestety preferuje funkcjonowanie w wirtualnym świecie, ignorując nawet najbliższe osoby. Widać również, że są świadomi płynącego stąd zagrożenia dla ich związku, gdyż ponad 1/3 ankietowanych (38%) uważa, że korzystanie ze smartfonów może negatywnie wpłynąć na ich relacje intymne z partnerem.

Ważne jest więc znalezienie złotego środka pomiędzy ilością czasu przeznaczonego na życie online i offline. Nie jest to trudne zadanie, ale wymaga określenia wspólnych priorytetów, stałego zaangażowania w związek oraz jasnego doprecyzowania obowiązujących w nim zasad. Do stworzenia wartościowego i trwałego związku niezbędna jest wzajemna komunikacja oraz oderwanie się od urządzeń mobilnych oraz internetu na dłuższą chwilę.

Co, jeśli tradycyjne metody na ponowne zbliżenie się nie powiodą, czyli zwyczajne odstawienie smartfona i spędzenie czasu jemu poświęcanego z partnerem/partnerką? T-Mobile proponuje inne rozwiązanie – inteligentną bieliznę Connected Underwear, która przypomni zapatrzonej w smartfona połówce o swoim istnieniu przy pomocy chipa, które każde z nich ma wszczepionego w bieliznę, a który to blokuje smartfona (dzięki sparowanej z nim aplikacji Connected Underwear, dostępnej na iOS oraz Android) na 15 minut. W tym czasie nie działają powiadomienia, a smartfon przechodzi w tryb Love Mode z odtwarzaną w tle romantyczną muzyką.

Na szczęście to tylko ostateczne rozwiązanie, na dedykowanej kampanii stronie znajdziecie garść porad i wskazówek, cytowanego wyżej dr Andrzeja Depko, które powinny pomóc w bardziej skuteczny i trwały sposób zbliżyć się ponownie do siebie.

Osobiście uważam, że jak one nie pomogą, to żadne inne wynalazki już nic nie zdziałają. No chyba, że w formie żartobliwej i dla zabawy, można też skorzystać i z tej inteligentnej bielizny, ale tylko pod warunkiem, że nie jest to rzeczywisty i długotrwały problem, a tylko czasem się zapominamy i zbyt długo przesiadujemy ze smartfonem w ręku, kiedy partner/partnerka jest obok.

Badanie przeprowadzono w styczniu 2020 metodą CATI, na reprezentatywnej próbie 1028 osób w wieku 18+ przez agencję Difference na zlecenie T‑Mobile Polska.

