T-Mobile pokazuje, że zwinność to nie tylko domena startupów

Zwinne podejście do zarządzania projektami skupia się na wczesnym i mierzalnym ROI (Return On Investment) przez zaplanowane, iteracyjne dostarczanie inkrementów produktu. Cechą charakterystyczną jest ciągłe zaangażowanie klienta przez cały cykl budowy produkty.

oraz

Grupa metod wytwarzania oprogramowania opartego na podejściu iteracyjno-przyrostowym, powstałe jako alternatywa do tradycyjnych metod typu waterfall. Najważniejszym z założeń metodyk zwinnych jest obserwacja oraz świadomość, że wymagania odbiorcy / klienta często ewoluują podczas trwania projektu.

To trudne definicja, które nie oddają do końca ducha zwinności, bo to właśnie o „zwinność” tutaj chodzi. Agile to bardzo przemyślany koncept oparty o ciągłą obserwację, naukę, wyciąganie wniosków i adaptację do zmieniających się warunków. Zwinne podejście do budowania produktów polega na możliwości szybkiego dostosowania się do zmian, na chęci reagowania na uwagi klientów. Dzięki zwinności firma chce i może wprowadzać zmiany, aby dostarczyć najlepsze z możliwych rozwiązań.

Mamy solidny fundament do dalszych rozmów. Jednak nadal to wyjaśnienie wydaje mi się dość „ciężkie”, dlatego postaram się je trochę uprościć. Agile to nic innego jak uświadomienie sobie, że na początku tworzenia nowego produktu nie znamy odpowiedzi na każde możliwe pytanie. Świadomie postanawiamy, że nie staramy się zbudować planu od pierwszego do ostatniego dnia budowy produktu. Światy technologii i biznesu są na to zbyt dynamiczne. Obieramy cel i dążymy do niego kawałek po kawałku (iteracje). Każda iteracja stara się dowieźć coś użytecznego, z czego klient końcowy może skorzystać (inkrement). Wraz z czasem uczymy się coraz więcej, zbieramy feedback i aktualizujemy nasz plan, a czasami wręcz cel, do którego zmierzamy.

Wszystko po to, aby niwelować ryzyko poniesienia zbędnych kosztów na budowę czegoś, czego tak naprawdę nikt nie potrzebuje.

Po co firmie zwinność?

Żeby to lepiej zrozumieć, warto sięgnąć do historii zarządzania projektami, która z oczywistych względów sięga początków ludzkości i najłatwiej ją omawiać w kontekście budownictwa. W końcu budowa dowolnego domostwa, zamku, piramidy czy mostu to projekt tak samo jak budowa nowego produktu cyfrowego.

Tworzono plan tego jak taki budynek ma powstać od początku do końca. Każdy element musiał być zaplanowany. Architekt doskonale wie w jakiej kolejności poszczególne elementy muszą zostać ułożone, aby całość nam się nie zawaliła. Ułożenie dachówki może i jest stosunkowo proste, ale nie ma czego układać bez fundamentów, ścian i stropu.