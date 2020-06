Schodzą obostrzenia, przyspiesza internet. Są też pierwsze testy prędkości 5G w Polsce

Spada obciążenie sieci mobilnych. Odnotowały wzrost średniej prędkości pobierania danych o 14% w stosunku do kwietnia, kiedy to zwolniły przez wzgląd na obostrzenia koronawirusowe. Maj to również miesiąc pierwszych testów sieci 5G od Plusa. Średnia prędkość pobierania 244 Mbit/s jasno pokazuje, że wdrożenie 5G w większej skali znacząco wpłynęłoby na średnią prędkość oraz tego typu rankingi. SpeedTest.pl skonstruował swój ranking w oparciu o 4,4 mln testów.

INEA najszybszym operatorem w rankingu ogólnym

Ranking ogólny powstaje na podstawie testów wykonanych za pomocą aplikacji web. Maj pokazał, że średnia prędkość internetu dla łączy stacjonarnych wyniosła 71,15 Mbit/s. Najszybszy dostęp mają klienci operatora INEA (powyżej 135 Mbit/s), pochodzącego z wielkopolski. Drugie miejsce zajęło UPC (132 Mbit/s), trzecie Toya (115 Mbit/s). Na podium nie znalazła się Vectra (100 Mbit/s).

T-Mobile pierwszy wśród dostawców internetu mobilnego 3G/LTE

Ranking powstał na podstawie testów wykonanych przez użytkowników aplikacji mobilnych. Średnia prędkość pobierania w maju wyniosła 24,27 Mbit/s, co dało 14% wzrost względem kwietnia. Na pierwszym miejscu nadal twardo stoi T-Mobile (28,37 Mbit/s). Tuż za nim uplasowały się Orange Mobile (26,30 Mbit/s), Play (22,73 Mbit/s) oraz Plus (20,95 Mbit/s). Wzrost w maju zaliczył każdy z operatorów, co jasno pokazuje, jak znoszenie obostrzeń wpływa na średnią prędkość i obciążenie internetu mobilnego.

T-Mobile dostawcą najszybszego LTE

W maju prędkość w sieciach 4G LTE wynosiła 27,07 Mbit/s, co również jest czternastoprocentowym wzrostem względem kwietnia. Sam ranking wygląda podobnie jak w przypadku 3G/LTE. Króluje znów T-Mobile (32,59 Mbit/s), za nim jest Orange Mobile (28,82 Mbit/s), Play (25,25 Mbit/s) i Plus (23,43 Mbit/s).

Początki 5G w Polsce

SpeedTest.pl przeprowadził też pierwsze testy 5G. Skorzystano w nich ze smartfonu Huawei P40, a testy zostały wykonane w aplikacjach mobilnych wchodzących w skład platformy pomiarowej SpeedTest.pl Pierwsze 500 pomiarów pokazało, żeś rednia prędkość pobierania danych wynosi około 244 Mbit/s, a wysyłania to 27 Mbit/s. Najlepsze wyniki osiagnięto w Łodzi przy ulicy Traktorowej, tam prędkość pobierania utrzymywała się na poziomie 460 Mbit/s. Jeszcze w tym miesiącu pojawi się dodatkowe podsumowanie, które zaprezentuje wyniki aktualnie prowadzonych pomiarów. Raport ten pokaże rzeczywiste możliwości pierwszej fazy wdrożenia 5G w Polsce. Jesteście ciekawi wyników już teraz?

