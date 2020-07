Saga dotycząca szybkiego ładowania trwa w najlepsze, producenci przebijają się na informacje o tym, kto jest w stanie dostarczyć ładowarkę o wyższej mocy. 65, 100 czy 125 W jest już rzeczywistością, a niewykluczone, że do końca roku znajdziemy w pudełkach zasilacze dobijające nawet do 200 W. I teoretycznie wszystko powinno współgrać – klienci otrzymują krótsze czasy ładowania nawet dla dużych ogniw, a producenci – kolejny aspekt, który może przyciągnąć ludzi właśnie do ich produktu. Co więcej, w wypadku ładowania smartfonów „po kablu” teoretycznie fizyka jest po stronie producentów, ponieważ rozładowana do cna bateria może przyjąć naprawdę duży ładunek bez szkody dla swojej żywotności. Sztuczki zaczynają się, kiedy przychodzi do drugiego etapu ładowania – wtedy trzeba rozsądnie zarządzać mocą, by nie zniszczyć telefonu. I tylko kwestią czasu było, kiedy przestępcy znajdą sposób na wykorzystanie tego, że nowe, szybkie ładowarki muszą być „inteligentne”.

Szybkie ładowarki podatne na ataki. Wystarczy chwila

Badacze z Tencent Security Labs znaleźli właśnie exploit, który pozwala zmienić firmware szybkich ładowarek, który stawia ich użytkowników w poważnym niebezpieczeństwie. Dlaczego? Ponieważ, aby zaaplikować odpowiednie napięcie, ładowarka musi wiedzieć, jaki jest stopień naładowania baterii i jej temperatura. Jeżeli firmware zostanie zmieniony w taki sposób, by ładowarka nie mogła się kontaktować z telefonem, bądź też by błędnie interpretowała jego sygnały, może dojść do sytuacji, w której wyśle ona pełną moc do już naładowanej baterii. To z kolei będzie skutkowało poważnymi konsekwencjami w postaci samozapłonu, wybuchu i całkowitego zniszczenia urządzenia, nie wspominając już o zagrożeniu dla kogoś, kto znajdzie się w pobliżu takiego smartfona.