Szybkie ładowanie to największe usprawnienie w świecie smartfonów

Latami obserwowaliśmy, jak producenci systematycznie ulepszali poszczególne komponenty telefonu. Dostawaliśmy jeszcze mocniejsze procesory, jeszcze lepsze (i więcej) aparaty, więcej pamięci wewnętrznej oraz RAMu. Jednak dopiero stosunkowo niedawno zwrócono uwagę na to, ile telefon wytrzymuje na jednym ładowaniu. Wtedy też zaczęły rosnąć ogniwa. Najpierw mieliśmy 4000 mAh, potem standardem stało się 4500 mAh, by finalnie dojść do sytuacji, gdy dziś nawet budżetowe telefony mają baterie o pojemności 5000 mAh. Na horyzoncie majaczą nam już z resztą telefony z bateriami o pojemności 6000 a nawet 7000 mAh. Oznacza to, że już niedługo standardem będzie to, że smartfony na pojedynczym ładowaniu będą mogły wytrzymać nie jeden, nie dwa, a trzy i więcej dni. Już samo to pozytywnie wpływa na doświadczenie użytkownika z telefonem, ponieważ nikt nie lubi, gdy smartfon pada mu w środku dnia. Dzięki zwiększonej pojemności ogniw będziemy mogli na dobre pożegnać się z takimi elementami wyposażenia jak powerbanki. Jednak rozmiar baterii to tylko jeden element układanki.

Drugim jest to, jak szybko jesteśmy w stanie ją naładować

Tak, jak już wspomniałem, 5 W to już w większości wypadków przeszłość. Choć wciąż są marki, które uważają taką właśnie moc za standard, większość producentów nawet w budżetowych telefonach daje już 10 W mocy. Średnia półka to dziś najczęściej przekrój od 15 do 18 W, podczas gdy flagowe modele wypuszczane są z 30-33 W ładowarkami.