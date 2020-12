Potrzebujemy wspólnego standardu szybkiego ładowania. I to teraz

Żyjemy w świecie, w którym relację pomiędzy klientami, markami i regulatorami rynku ciężko określić inaczej niż „trwająca od dłuższego czasu wojna”. Każda ze stron ma tu bowiem inne cele, które chciałaby wymusić na pozostałych podmiotach. Producenci dążą do zmaksymalizowania swoich zysków, regulatorzy (np. Unia Eurpejska) – do tego, by nikt nie miał nieuczciwej przewagi konkurencyjnej na rynku i nie mógł dyktować innym warunków, a konsumenci chcieliby mieć jak najlepszy sprzęt w jak najniższej cenie. Gdzieś po drodze przeplatają się tu także wątki ekologii, cyberbezpieczeństwa i geopolityki. Co jakiś czas wszystkie strony dochodzą do jakiegoś konsensusu i wtedy jesteśmy świadkami bardzo pozytywnych zmian, jak chociażby wdrożenie ujednoliconego standardu gniazd do ładowania i globalne przejście na micro-USB i kontynuowanie tego obecnie z USB-C. Jednak im więcej telefonów mam w ręce, tym bardziej widzę, że postanowienia tamtego porozumienia są coraz mniej aktualne. Producenci bowiem wymyślili sposób, w jaki zachowując USB-C przywiązać użytkowników do swoich ładowarek.

Szybkie ładowanie to świetna rzecz. Ale potrzebujemy tu regulacji

Dzisiejszy rynek szybkiego ładowania przypomina nieco dziki zachód, ponieważ część graczy posiada własne standardy, część korzysta z cudzych, a część – nie ma ich w ogóle. Oczywiście – wynika to z tego, że każda z firm ma dowolność w opracowywaniu swojego własnego standardu. Dlatego też Oppo ma swoje VOOC Charge, które udostępnia realme, Apple i Huawei mają swoje standardy, a ci producenci, którzy nie mają swoich standardów korzystają z dostarczonego przez Qualcomm QuickCharge bądź MediaTekowego Pump Express. Ma to swoje zalety. To właśnie dzięki temu wyścigowi na technologie możemy obecnie ładować telefon z mocą 125 W. Jednak ma to też swoje gorsze strony.