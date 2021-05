Szukasz sprzętu – prezentu? W x-komie laptopy i smartfony kupisz nawet o 21% taniej

Prezenty na komunie do 21% taniej

Ponieważ sezon komunijny przed nami wiele osób poszukuje teraz odpowiedniego prezentu z tej okazji. x-kom rozpoczął właśnie kolejną turę swojej specjalnej promocji zorganizowanej z okazji komunii. W ofercie znalazły się laptopów i smartfonów i wiele innych sprzętów. Oferta jest bardzo atrakcyjna, bo rabaty wynoszą do 21%.

Szczegóły promocji oraz wszystkie produkty znajdziesz na stronie x-kom. Sprawdź też kilka przykładowych propozycji z tej oferty:

Zasady promocji

Aby skorzystać z promocji wystarczy dodać do koszyka wybrany produkt objęty promocją, aktywować kod rabatowy: prezent i dokończyć składanie zamówienia. Promocja obowiązuje od 4.05.2021 roku do 9.05.2021 roku lub do wcześniejszego wyczerpania limitu produktów i nie łączy się z innymi promocjami. Jedna osoba może zakupić tylko jedną sztukę każdego produktu promocyjnego.