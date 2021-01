Stało się. Sztuczna rogówka może przywrócić wzrok dziesiątkom tysięcy osób na świecie

Jesteśmy już jakiś czas po premierze CyberPunka 2077 ale temat cyberwszczepów i ulepszania ludzkiego organizmu za pomocą technologii wciąż pewnie siedzi z tyłu głowy wielu z nas. W tym temacie powstają zapewne dwa pytania – czy taki poziom technologii będzie w ogóle kiedykolwiek możliwy i czy jest to kierunek, w którym powinniśmy podążać jako ludzkość. I o ile na to drugie pytanie nie jestem wam w stanie odpowiedzieć, o tyle na to pierwsze odpowiedź brzmi – tak, jak najbardziej. Niedawno nawet dokonał się przełom w tej dziedzinie, na który entuzjaści technologii czekali zapewne od lat.

Sztuczna rogówka może przywrócić wzrok osobom, które go utraciły

O ile wszczepy sztucznej rogówki nie są zabiegami niezwykłymi, to jednak nie są one w najmniejszym stopniu popularne ze względu na stopień skomplikowania i ryzyko, jakiemu w czasie zabiegu poddawany jest pacjent. Problemem przez wiele lat było wymyślenie sposobu, w jaki możliwe będzie wszczepienie takiej rogówki przy minimalnej liczbie szwów i ingerencji w samo oko. Przełomu w tej dziedzinie dokonała firma CorNeat z Izraela, której sztuczna rogówka KPro została wszczepiona 78 letniemu ślepemu pacjentowi. Według Israel Hayom od razu po zabiegu pacjent był w stanie rozpoznać członków swojej rodziny, a także – przeczytać numery z tablicy okulistycznej. Jeżeli jesteście ciekawi, jak taki zabieg się przeprowadza, możecie to zobaczyć na poniższym filmie:

Kolejni pacjenci czekają na próby wszczepienia sztucznej rogówki KPro w Izraelu, a firma ma plany ekspansji także na Europę i Amerykę. Zwiększenie dostępności takiego zabiegu daje nadzieje wielu ludziom, którzy dziś borykają się z problemami ze wzrokiem i grozi im utrata wzroku szansę na to, że będą mogli widzieć. Jestem bardzo ciekawy, jak szybko rozwinie się ten projekt i jak szybko metoda opracowana w Izraelu stanie się standardową formą leczenia.

Źródło