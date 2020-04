Te sztuczki i triki na iOS po prostu musisz znać

Niedawno Bartek nagrał dla Was materiał z ciekawymi sztuczkami i trikami na iOS, które ułatwią korzystanie z iPhona. Film cieszył się dużą popularnością, chcieliście więcej – proszę bardzo. Oto drugi odcinek zestawienia najfajniejszych sztuczek i trików dla iPhone. Są na tyle przydatne, że warto je znać – a jeśli nie posiadacie sprzętu Apple, to może właśnie któreś z tych rozwiązań zachęci Was do zakupu? O o zniechęcaniu raczej nie może być mowy.

A jeśli Wy znacie jakieś fajne bajery, o których Bartek nie mówił ani w jednym, ani w drugim materiale – zachęcam do podzielenia się nimi w komentarzach.