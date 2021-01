Co bardzo ciekawe, w sekcji „Cyfryzacja KPRM” serwisu gov.pl możemy przeczytać, że SZPoN ma zastąpić obecnie dostępne na rynku rozwiązania komercyjne, które umożliwiają wymianę plików, wiadomości i wideorozmowy właśnie. Chodzi zapewne o takie rozwiązania jak Zoom, Slack, Microsoft Teams. SZPoN ma być platformą darmową i w swoim założeniu ma usprawnić pracę w urzędach. Jednym z celów jest usprawnienie komunikacji między urzędnikami i obywatelami oraz skrócenie kolejek w placówkach istotnych dla działania państwa. Najpewniej będzie chodziło o możliwość ustalenia terminu wizyty polegającej na wideokonferencji z oddelegowanym do sprawy urzędnikiem.

Interesująco jednak wypowiada się na ten temat Marek Zagórski, sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów:

Budujemy rozwiązanie, którego nie ma. Braki niezbędnych do prawidłowej pracy urzędników aplikacji informatycznych są doraźnie wypełniane komercyjnymi rozwiązaniami, które generują m.in. dodatkowe koszty. Z naszego rozwiązania każdy urząd będzie mógł korzystać bezpłatnie.

Warto zaznaczyć, że takie rozwiązania są i o tym później wspomina Pan Marek Zagórski. Chodzi właśnie o Zoom, Google Meet, Slack, Microsoft Teams. Stworzenie takiej platformy to również koszt (który solidarnie poniosą podatnicy), jej utrzymanie to także coś, co trzeba uwzględnić przy estymacji budżetu. To nie jest tak, że każdy urząd będzie mógł korzystać z SZPoN za darmo. Trochę to ciekawe, że w dobie powszechnego outsourcingu IT, który jest w wielu przypadkach korzystny – KPRM zabiera się za tworzenie własnej platformy komunikacyjnej. Niemniej, mamy za mało danych na temat tego projektu, aby jednoznacznie osądzać o przydatności, jakości produktu oraz relacji kosztów do uzyskanych efektów.

Wiemy jednak, w jaki sposób stworzenie platformy będzie finansowane: pieniądze będą pochodzić z programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER). Ramowy budżet działania to 9,5 miliona złotych. W planach jest stworzenie dwóch modułów: do zdalnej pracy oraz nauki – z obydwu będzie mógł korzystać każdy obywatel. Na temat najważniejszych zalet SZPoN wypowiada się w materiale KPRM wiceminister funduszy i polityki regionalnej Małgorzata Jarosińska – Jedynak:

To program, który systemowo rozwiąże problem bezpłatnego dostępu dla każdego urzędu do narzędzi pracy i nauki zdalnej. To także wsparcie techniczne dla urzędów poprzez wiele kanałów komunikacji, m.in. chat, infolinię, chatbot.

SZPoN ma być nie tylko funkcjonalny, ale i bezpieczny

Odrobinę kontrowersyjną wypowiedź zalicza w tym zakresie wspomniany wcześniej minister Marek Zagórski, twierdzi on, że w kręgu obecnie dostępnych platform wymiany wiadomości / łączności audio-wideo są problemy z bezpieczeństwem:

Dostępne na rynku narzędzia do zdalnej komunikacji i nauki nie zawsze spełniają wszystkie konieczne normy bezpieczeństwa. Nasze narzędzie będzie je gwarantować.

Być może chodzi o znajdowane w ciągu ostatniego roku błędy bezpieczeństwa w Zoomie – jeden z nich pozwalał na przejęcie kontroli nad pecetem ofiary, jeżeli ta korzystała z dedykowanej aplikacji na Windows. Co ciekawe, Zoom w przeglądarce działa w sandboksie i otrzymuje wcześniej wszelkie poprawki bezpieczeństwa – stąd zaleca się generalnie używać tej platformy wewnątrz programu do przeglądania internetu.