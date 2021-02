Szkło? Plastik? Metal? Co w końcu jest „premium” w smartfonie?

Nie tak dawno natrafiłem w sieci na materiał Michała Pisarskiego o jakże wdzięcznym tytule „Telefony z PLASTIKU za 4000 zł„. Uważam, że Michał zawarł w nim bardzo dużo prawdy i naprawdę polecam go obejrzeć, ponieważ to, z czego jest wykonany telefon może mieć duży wpływ na nasz odbiór urządzenia. Rreakcja ludzi na zmiany, które widzimy obecnie, są efektem ponad 10 lat marketingu prowadzonego przez firmy, żeby nie użyć słowa „urabianie świadomości konsumentów”. O co chodzi?

Zacznijmy od tego, że nie istnieje stała definicja tego, co jest „premium”

Okej, być może „premium” jako termin istnieje w obiegu, ale jego definicja jako „coś ponadstandardowego” jest tak niemożliwie szeroka, że dziś jest to zapewne jedno z najmniej jednorodnych znaczeniowo stwierdzeń. Ile to już razy widzieliśmy, że coś nosi oznaczenie „build with premium materials”, „premium quality” czy „premium features”. I jeżeli chodzi o smartfony, termin ten w dużej mierze odnosi się do tego, co użytkownik może dotknąć i zobaczyć, a więc materiałów z których telefon jest wykonany. Idea premium już od samego początku była w tym przypadku uzasadnieniem dla wyższej ceny. Bardzo dobrze pamiętam, jak na początku dekady „ajfoniarze” na forach i w komentarzach wyciągali właśnie argument jakości budowy swoich urządzeń jako jeden z czołowych przykładów dlaczego iPhone’y są lepsze od „skrzypiących, plastikowych Androidów”.