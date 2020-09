Systemy online szkół są tak słabe, że nawet szesnastolatek je skompromituje

Same ataki nie byłyby problemem gdyby nie to, że szkoły nie są przygotowane, by sobie z nimi radzić. I pamiętajmy, że mówimy tu o amerykańskich szkołach, a nie np. o polskich, w których wiedza na temat działania takich systemów jest jeszcze mniejsza. Nie zdziwi mnie to, jeżeli za chwilę usłyszelibyśmy, że co sprytniejsi uczniowie zamiast paraliżować system wykorzystują jego luki chociażby do poprawiania swoich wyników. Możemy też nigdy o tym nie usłyszeć, ponieważ… nikt się o tym nie zorientuje.

Pandemia koronawirusa wcale nie ma się ku końcowi, nie zapowiada się też, by po jej zakończeniu nasze nawyki uległy gwałtownej zmianie. Sytuacje takie jak ta pokazują, że nie warto traktować systemu on-line, czy to do nauki zdalnej, czy to do sprzedaży e-commerce, jako tymczasowego narzędzia, ale jako inwestycję.

I odpowiednio je zabezpieczyć.

