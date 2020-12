Szał świątecznych zakupów w x-komie i Tydzień Apple z rabatami do 16%

Gorączka zakupów świątecznych trwa w najlepsze także w x-komie, gdzie idealnego prezentu świątecznego możecie szukać w specjalnie przygotowanej zakładce X-mas. Ten Tydzień to także gratka dla fanów Apple, bowiem sprzęty tej marki zostały przecenione nawet o 16%.

Tydzień Apple w x-komie

Zaczynamy od gratki (nie tylko) dla miłośników urządzeń z logiem nagryzionego jabłka, czyli Tygodnia Apple w sklepie x-kom. Obawiacie się, że pod choinką nie znajdziecie swojego wymarzonego prezentu? Wasz smartfon od dłuższego czasu prosi się o wymianę? Nic nie stoi na przeszkodzie, żebyście sami sobie zrobili prezent i podrzucili go pod choinkę. Podczas Tygodnia Apple możecie kupić taniej nie tylko smartfony tej marki, a rabaty wynoszą tu nawet do -16%. Jak zawsze zebraliśmy kilka ciekawych propozycji:

Aby skorzystać z promocji wystarczy dodać do koszyka wybrany produkt objęty promocją, aktywować kod rabatowy: tydzien-apple i dokończyć składanie zamówienia. Promocja obowiązuje od 14.12.2020 roku do 20.12.2020 roku lub do wcześniejszego wyczerpania limitu produktów i nie łączy się z innymi promocjami. Jedna osoba może zakupić tylko jedną sztukę każdego produktu promocyjnego.

Sprawdź promocję Tydzień Apple w sklepie x-kom

Akcja X-mas i świąteczny spot reklamowy

Jak co roku x-kom przygotował specjalną świąteczną akcję, by pomóc swoim klientom podjąć tę trudną decyzję: jaki prezent wybrać? W tym celu powstała specjalna świąteczna zakładka, w której przygotowano specjalne oferty. Możecie tam także obejrzeć świąteczny spot reklamowy x-komu.

Sprawdź pełną ofertę x-mas w sklepie x-kom