Interfejsy mózg - komputer wydają się nam w dalszym ciągu czymś, co dopiero ma nadejść. Ale są firmy, które już teraz proponują działające, spektakularne rozwiązania. System od firmy Synchron został właśnie wykorzystany do pomocy sparaliżowanemu pacjentowi w wysyłaniu wiadomości za pomocą jego iPhone'a. Efekty są nawet lepsze niż tylko dobre.

To, co zaproponowała firma Synchron, to system interpretujący te same sygnały neuronowe, które zdrowi ludzie wykorzystują do "skłaniania" mięśni, aby wykonywały ruch, taki jak chodzenie lub chwytanie przedmiotu. Jak widać, mogą być wykorzystane także do poruszania kursorem na ekranie komputera lub... używania telefonu komórkowego. Eksperyment, który przeprowadzili badacze wskazuje jasno: pisanie wiadomości tekstowych w taki sposób jest jak najbardziej osiągalne.

Takie rozwiązania są jak najbardziej przydatne dla ludzi, którzy są całkowicie sparaliżowani i mają mniej możliwości komunikowania się ze światem. Podczas gdy Elon Musk dalej rozwija Neuralink, którego celem jest opracowanie technologii umożliwiającej ludziom bezprzewodowe przesyłanie i odbieranie informacji między ich mózgiem a komputerem - w tym konkretnym przypadku chodzi o zwiększenie komfortu życia osób, które z różnych powodów są niepełnosprawne ruchowo. Co bardzo istotne w przypadku takich rozwiązań: interfejs Synchron nie jest wszczepiany bezpośrednio do mózgu. Przez naczynia krwionośne wprowadza się pewne elementy do mózgu, jednak nie jest wymagane umieszczanie elektrod do tkanki nerwowej. Reszta systemu Synchron znajduje się na głowie pacjenta i jak dotąd nie zgłaszano żadnych skutków niepożądanych.

Niesamowitą demonstracją możliwości Synchron był krótki wywiad Semafor z jednym z pacjentów używających systemu - odpowiedzi na pytania dziennikarza przekazywał on za pomocą... właśnie iMessage poprzez wszczep. To chyba najlepsza reklama dla tego, co potrafi ten niepozorny kawałek technologii. Możliwościami cybernetyki mocno interesują się firmy bigtech, trzeba również wspomnieć o tym, że Apple aktywnie współpracuje z Synchronem, aby uczynić iOS bardziej kompatybilnym z tą technologią, przyspieszając komunikację i zmniejszając opóźnienia. Niestety jednak, nie należy oczekiwać że za pomocą Synchron (przynajmniej na razie), pacjenci będą w stanie wykonywać bardziej złożone operacje. Ze względu, że jest to stosunkowo proste rozwiązanie - zwyczajnie nie da się zagospodarować tych bardziej skomplikowanych czynności. Ale wszystko przed naukowcami.

FDA zatwierdziło ten wynalazek

Osiągnięcia firmy Synchron są tak duże, że system został zatwierdzony przez FDA do przejścia badań klinicznych jako trwale wszczepiony interfejs mózg-komputer. Oczywiście istnieją osoby, które twierdzą że takie wynalazki mogą stanowić całkiem spory problem w kontekście prywatności: wszak może być tak, że wytworzy się osobna kategoria ataków cybernetycznych, w których będzie można przechwytywać lub modyfikować takie sygnały, narażając użytkowników na niebezpieczne sytuacje. Do tego na szczęście jest jeszcze bardzo daleka droga. Zresztą już teraz pracuje się nad przepisami oraz zasadami funkcjonowania wszczepów cybernetycznych pozwalających na komunikowanie się mózgów z urządzeniami - nie tylko takimi jak smartfony oraz komputery.