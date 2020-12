Święta będą inne niż wszystkie, ale pomysłów na idealne prezenty mamy niezmiennie wiele!

Wybór prezentów dla najbliższych jak zwykle pozostaje kwestią bardzo osobistą — ale w naszym prezentowniku znalazły się starannie wyselekcjonowane produkty, z których sami na co dzień z przyjemnością byśmy korzystali. Zadbaliśmy przy tym o wszechstronność i zróżnicowanie cenowe — jak wiadomo tablet tabletowi jest nierówny, podobnie sprawy mają się ze smartfonami i akcesoriami.

Katalog to 10 kategorii tematycznych oraz 4 przedziały cenowe. Rozbudowany dział z komputerami to nie tylko laptopy dla każdego, ale także podzespoły do PC i dodatki. W dziale z akcesoriami znajdziecie zarówno użyteczne gadżety do Waszych laptopów, jak i niezbędne elementy wyposażenia każdego komputera pokroju klawiatury czy myszki. Nie zabrakło również inspiracji na prezenty do domu, z których ucieszy się cała rodzina! Kategoria Smart Home z roku na rok puchnie i rozwija się o nowe produkty. Są także rozmaitości dziedziny wearables – opaski i inteligentne zegarki. W naszym katalogu tonę inspiracji znajdą też gracze – specjalnie dla nich przygotowaliśmy osobny dział z gamingiem.

Serdecznie zachęcamy wszystkich do zainspirowania się naszymi rekomendowanymi prezentami, a w razie wątpliwości: nie wahajcie się pytać!