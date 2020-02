Piesi i rowerzyści są najbardziej zagrożeni

Każdego roku w Europie ginie ponad 5000 pieszych i ponad 2000 rowerzystów. Co więcej, w przypadku tych drugich wskaźnik ten praktycznie się przez ostatnie 10 lat nie zmienił, podczas gdy liczba ofiar śmiertelnych w wypadkach samochodowych (pasażerów i kierowców) spadła o blisko 1/4. Wpływ na te wyniki po części pewnie ma fakt, że w ostatnich latach przybyło rowerzystów, którzy coraz częściej poruszają się w ten sposób w ruchu miejskim. Nie oznacza to jednak, że należy nad tym faktem przejść do porządku dziennego. ETSC proponuje konkretne rozwiązania, które wydają się w pewnych aspektach dosyć radykalne.

Poza wprowadzeniem stref o ograniczonej prędkości do 30 km/h czy zmniejszeniu ruchu samochodów w centrach miast, pojawił się też pomysł o zakazie wjazdu dla dużych samochodów dostawczych oraz SUVów. Szczególnie ten drugi zakaz wydaje się kontrowersyjny, bo trzeba pamiętać, że SUVy w ostatnich latach cieszą się ogromną popularnością. Zakaz wjazdu do centrum miasta takim samochodom z pewnością nie spotka się z przychylnym przyjęciem przez kierowców. ETSC argumentuje, że SUVy nie tylko są cięższe i mają dłuższą drogę hamowania, ale też przez wysoko poprowadzoną linię okien ograniczają widoczność, szczególnie do tyłu. Wyższe zderzaki powodują też groźniejsze obrażenia przy potrąceniu pieszego czy rowerzysty.

Euro NCAP twierdzi, że SUVy są bezpieczniejsze niż małe samochody

Z drugiej strony pojawia się natomiast głos organizacji Euro NCAP, która testuje samochody pod względem bezpieczeństwa, nie tylko pasażerów ale i pieszych. Z badań tej instytucji wynika, że SUVy należą do najbezpieczniejszych aut dla ruchu pieszego i rowerowego, z racji zastosowania wielu aktywnych systemów unikania kolizji. De facto praktycznie wszystkie auta sprzedawane od tego roku w Europie mają już system unikania kolizji przy małych prędkościach w standardzie. To rozwiązanie znacznie powinno poprawić bezpieczeństwo na drogach, o ile oczywiście będzie dobrze działało.