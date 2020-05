Surface Duo ze Snapdragonem 855? Zrozumiałe. Ale brak NFC to już szaleństwo…

RAM i pamięć wewnętrzna

Według wspomnianego informatora telefon ma posiadać 6 GB RAM, co wydaje się wystarczającą ilością. Nieco dziwnie wyglądają natomiast opcje pamięci wewnętrznej. Bazowy model ma posiadać 64, a topowa wersja 256 GB. Pośrednia opcja nie jest przewidziana, nie będzie też gniazda na karty pamięci. O ile na rynku konsumenckim 64 GB w podstawie wydaje się w porządku, to Surface Duo ma być skierowany do ludzi biznesu, pracowników korporacji. Taka wartość może okazać się niewystarczająca. Źródło zastrzegło jednak, że pewne zmiany specyfikacji są jeszcze możliwe. Wydaje się, że tego typu urządzenie powinno startować z przynajmniej 128 GB na pokładzie.

Kamera

Sporo kontrowersji wzbudza też zastosowana w Surface Duo kamera. Telefon ma dysponować aparatem z matrycą 11 Mpix i świetle f/2.0. Nie są to wartości dyskwalifikujące, wystarczy zobaczyć, jak dobrą robotę robią, mające podobną rozdzielczość, aparaty iPhonów 11. Niestety przesłane dotychczas przykłady zdjęć nie wskazują, aby Microsoft dopracował swoje oprogramowanie na takim poziomie, jak robią to Apple czy Google. Nawiązania do jakości, jaką oferowały niektóre Lumie chyba nie będzie.