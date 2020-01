Jak potężny będzie Surface Duo? Wychodzi na to, że „nie bardzo”

W serwisie UserBenchmark często pojawiają się urządzenia (wraz z procesorami), których jeszcze na próżno szukać na rynku. W najnowszym przypadku tego typu mamy do czynienia z nieznanym dotychczas sprzętem od Samsunga z procesorem Intel Core i5-L16G7. Czip ma być dostarczany wraz z Iris Plus Graphics – jak podaje specyfikacja na UserBenchmark. Ale czy rzeczywiście jest się z tego cieszyć? Trochę tak, trochę nie. Pierwszy benchmark pokazuje, że układ sprawdza się „poniżej oczekiwań”, co nie jest rzecz jasna dobrą wiadomością. Ale poczekajmy – być może benchmark nie uzyskał jeszcze pełnych danych na temat układu i po prostu nie udało się przetestować wszystkiego.

Co bardzo ciekawe, ten konkretny procesor zdaje się mieć jedynie 5 rdzeni, co oznacza, że nie będzie obsługiwał hyperthreadingu, co wydaje się być standardem w branży. Warto powiedzieć więcej: Intel najprawdopodobniej wykorzystał w tym układzie coś na wzór architektury big.LITTLE, która pozwala łączyć odpowiednią wydajność podzespołu (kiedy trzeba) z energooszczędnością. W architekturze ARM wykorzystuje się big.LITTLE, by w ramach jednego układu wykorzystywać rdzenie znacznie szybsze i te powolniejsze, jednak mniej łase na energię. Intel zastosował w procesorze Core i5-L16G7 jeden rdzeń Sunny Cove, a reszta to Tremonty. Ciekaw jestem, czy takie rozwiązanie rzeczywiście wpłynie bezpośrednio na dłuższy czas pracy urządzenia na jednym cyklu ładowania. Oby tak – bo w sektorze ultramobilnych pecetów jest to szalenie istotny parametr.