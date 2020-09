Colin Firth i Stanley Tucci w zwiastunie filmu o dojrzałej miłości

W sieci pojawił się pierwszy zwiastun filmu pod tytułem Supernova. W głównych rolach wystąpili Colin Firth (Jak zostac królem, Dziennik Bridget Jones) oraz Stanley Tucci (Nostalgia anioła, Diabeł ubiera się u Prady). Aktorzy grają małżeństwo z dwudziestoletnim stażem, które wybiera się na wakacje będące prawdopodobnie ich ostatnim wspólnym wyjazdem. U bohatera granego przez Tucciego wykryto pogłębiającą się demencję.

Supernova – zwiastun. W rolach głównych Colin Firth i Stanley Tucci

Opowieść została napisana i wyreżyserowana przez Harry’ego Macqueena (Hinterland), a przy produkcji wzięli udział twórcy 45 lat oraz Nie jestem czarownicą. W trakcie filmowej podróży bohaterowie chwytają się prawdopodobnie ostatniej szansy na spędzenie chwil tylko razem w pełnej świadomości obojga z nich. Para stara się odłożyć na bok wszystkie inne troski, dbając o każdy moment, jaki im pozostał. Jak to w tego typu opowieściach bywa, na jaw wychodzi wiele skrywanych sekretów, a ich miłość zostaje wystawiona na trudną próbę. Będą musieli zmierzyć się z demonami i odpowiedzieć sobie na pytanie, jak to jest kochać w obliczu choroby i czy są w stanie tego dokonać.

Premiera filmu zaplanowana jest na 24 września. Uczestnicy San Sebastián Film Festival jako pierwsi będą mieli okazję zobaczyć efekt końcowy. Produkcja pojawi się również na BFI London Film Festival już 11 października. W kinach w Wielkiej Brytanii film pojawi się 27 listopada, więc zapewne i my będziemy musieli poczekać co najmniej do tego czasu. Miejmy nadzieję, że polska premiera nie zostanie znacząco opóźniona. Jestem bardzo ciekawa efektu końcowego produkcji. Pokazywanie miłości osób dojrzałych czy chorych nie jest ani proste, ani modne. Wierzę jednak, że cała ekipa stanęła na wysokości zadania i otrzymamy naprawdę ciekawy film.