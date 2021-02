Zwiastun Falcon i Zimowy Żołnierz

Za sprawą nowego serialu Marvela dla Disney+ wracają Sam i Bucky. Nic nie wskazuje na to, by produkcja miała przypominać „WandaVision”, która zabrała historię z uniwersum na zupełnie nowe tory, ale zwiastun pokazuje, że nie będziemy odwiedzać tylko znanych lokalizacji i oglądać jedynie znane nam postacie. Nie wiadomo, czy Baron Zemo będzie głównym czarnym charakterem serii, ale chyba się na to zanosi.

Szybcy i wściekli 9 (F9)

Wciąż odliczamy do premiery dziewiątej odsłony Szybkich i wściekłych i jeśli ktokolwiek miał do tej pory wątpliwości, że tym razem twórcy odmówią sobie szansy na zrobienie czegoś równie szalonego, co w poprzednich odsłonach, to grubo się myliliście. Krótki spot zapowiadający film Szybcy i wściekli 9 udowadnia, że przed nami prawdziwa jazda bez trzymanki.

Raya i ostatni smok

W kwietniu na ekranach kin mamy obejrzeć nową animacje Disney’a, której promocja nabiera rumieńców. Zaprezentowany nowy klip zawiera kilka nowych scen względem wcześniejszych zwiastunów i ponownie jest nam przypominane, że widzowie w wybranych krajach zobaczą ten film wcześniej (15 marca) w kinach oraz na Disney+.

Old – nowy film twórcy Split i Szóstego zmysłu

M. Night Shyamalan, którego serial „Servant” wrócił z 2. sezonem na Apple TV+, zabiera nas w swoim najnowszym filmie na przedziwną plażę. Psychologiczny thriller „Old” już na zwiastunie wygląda interesująco.

Książę w Nowym Jorku 2

Hit z Eddiem Murphym z 1988 roku wraca z drugą częścią, a nasz książę ponownie wybiera się do Ameryki. W obsadzie znaleźli się wszyscy kluczowi aktorzy, fabuła dotyczy poszukiwań młodego następcy tronu i wygląda na to, że ten powrót po latach może się udać.

Nikt w stylu Johna Wicka

Bob Odenkirk, znany szerszej publiczności jako główny bohater spin-offu „Breaking Bad” pod tytułem „Zadzwoń do Saula”, raczej nie słynie z angażu w filmach akcji, ale twórcy „Nikt” postanowili uczynić z niego kogoś na miarę Johna Wicka. Całość wygląda jednak naprawdę sensownie, a sama historia co najmniej ciekawa. Będę wyczekiwał premiery.

Syn Edwarda Nożycorękiego

Chyba nikt się nie spodziewał, że tak charakterystyczna postać doczeka się powrotu na (mały) ekran, ale Cadillac stwierdził, że Timothée Chalamet idealnie nadaje się na rolę syna Edwarda Nożycorękiego (w nieco wcielał się Johnny Depp) o imieniu Edgar. Do swojej roli powróciła natomiast Winona Ryder.

Spłaszczony McConaughey i Doritos

Nie wiem, czy właśnie takiej reklamy spodziewaliście się po Matthew McConaughey’u, ale aktor dał się namówić na występ w spocie nowych chipsów Doritos 3D. Mam wrażenie, że podobny trend był w Polsce wiele lat temu, a w USA próbują go teraz przywrócić.

GM i ogromna sprzedaż elektrycznych aut w Norwegii

GM zaangażował do swojej reklamy Willa Ferrella, Keenana Thompsona i Awkwafinę, którzy ruszają do Norwegii. Cel podróży nie jest przypadkowy, bo pierwszy z wymienionych aktorów inicjuje całą wyprawę, gdy tylko dowiaduje się, że w Norwegii sprzedaje się więcej elektrycznych aut niż w USA.

Jeep i Bruce Springsteen nawołują do jedności

Marka Jeep postanowiła wykorzystać taką szansę na odniesienie się do patriotycznych wartości i jedności narodu amerykańskiego. W reklamie wystąpił Bruce Springsteen, a całość zatytułowano „The Middle”.

Michael B. Jordan jako nowy głośnik Amazona

Jak będzie wyglądać głośnik nowej generacji od Amazonu? A gdyby przybrał postać jednego z najpopularniejszych aktorów? Znany z występów w Creed i Czarnej Panterze Michael B. Jordan okazuje się być nawet niezłym smartspeakerem z Alexą.

Reklamy Reddit i Robinhood z Super Bowl

Aplikacja Robinhood stara się odbudować swój wizerunek po wpadce z akcjami GameStop, a jej najnowsza reklama krzyczy „Wszyscy jesteśmy inwestorami!”.

Nie wiem, czy to kogoś do czegoś przekona, tym bardziej, że tym razem Reddit zdołał wykupić miejsce na własny spot, który trwał zaledwie… 5 sekund. Można go było łatwo przegapić, ale jest dostępny w Internecie. Firma twierdzi, że wydała swój cały budżet na ten króciutki klip, w którym zawarto dość długą wiadomość.