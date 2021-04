Zdecydowana większość podatników rozlicza się przy tym przez internet – 81%, co jest wzrostem w porównaniu z zeszłym rokiem o 6 punktów procentowych. Swoje zeznania poleconym przez Pocztę Polską wysyła nadal już zaledwie 5% podatników, a bezpośrednio w Urzędzie Skarbowym rozlicza się 14%. Co prawda, dziwi jeszcze 5% rozliczeń przez pocztę wśród najmłodszej grupy do 24 lat, ale jednocześnie w tej grupie jest najwięcej rozliczeń przez internet – 93%.

Jaką formę rozliczenia wybierali internauci? Najpopularniejsza okazuje się wspomniana na początku usługa Twój e-PIT, skorzystało z niej 57% rozliczających się z fiskusem przez internet. Z systemu e-Deklaracje skorzystało tym samym 43% osób.

Trudno się dziwić takiej popularności, skoro usługa ta spełnia wymagania zdecydowanej większości. Aż 98% internautów oceniło ją raczej lub zdecydowanie pozytywnie.

Z niemal identyczną oceną spotkało się też bezpieczeństwo tego rozwiązania przy rozliczeniach z fiskusem.

Większość osób logowała się do usługi Twój e-PIT przy pomocy Profilu Zaufanego, drugą najpopularniejszą opcją było logowanie poprzez podanie zestawu informacji składającej się z numeru PESEL, imienia i nazwiska, przychódu za 2019 rok oraz kwoty nadpłaty/podatku do zapłaty z deklaracji. Stosunkowo niewielka grupa osób 4% skorzystała w tym celu z nowej opcji potwierdzania tożsamości w aplikacji mObywatel.

Przechodzimy już do kwestii ujętej w tytule. Okazuje się, że już 51% rozliczających się w usłudze Twój e-PIT loguje się do niej tylko po to by zatwierdzić zeznanie już wstępnie przygotowane dla nas przez KAS. Prawdopodobnie z uwagi na to, że im wcześniej zostanie ono zatwierdzone tym szybciej dostajemy zwrot należnego podatku.

Jednocześnie tylko 9% rozliczających się odrzuca zeznanie przygotowane przez fiskusa, a 8% nic z nim nie robi, przez co zostaje ono automatycznie zatwierdzone dopiero 30 kwietnia. Edycji i modyfikacji zeznania podejmuje się co trzecia osoba.