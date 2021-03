Okres pandemii zmienił wiele w naszym codziennym życiu, robimy więcej zakupów w sieci, częściej spotykamy się w domach w gronie znajomych czy częściej oglądamy filmy i seriale w zaciszu domowym z uwagi na zamknięcie kin.

Zmiany te wykorzystał najlepiej w Polsce TVN ze swoim Player.pl, a strzałem w dziesiątkę okazała się premiera online kolejnej części kinowego hitu w ostatnich latach – Listy do M.4, co pokazują statystyki odwiedzalności tego serwisu za luty, kiedy to miał premierę ten film.

Aby jednak wykluczyć przypadkowość tych danych, przeanalizujmy statystyki za ostatnie pół roku. Dla złapania punktu zaczepienia i porównania zerknijmy najpierw na dane porównawcze – sierpień 2019 vs sierpień 2020 i wrzesień 2019 vs wrzesień 2020.

Wszystkie poniższe dane opracowane zostały wcześniej przez branżowy portal Wirtualnemedia.pl na podstawie badań Gemius/PBI.

Czołowe serwisy VOD w Polsce – rok po roku (badanie Gemius/PBI) WIRTUALNEMEDIA.PL Adres strony sierpień 2019 sierpień 2020 użytkownicy odsłony użytkownicy odsłony netflix.com 2 912 913 39 595 671 5 076 737 73 830 383 wp.pl – vod 2 461 276 9 665 137 2 863 595 13 766 388 cda.pl – premium 2 557 173 19 029 225 2 637 348 28 807 599 vod.pl 3 418 684 13 527 594 2 312 060 6 179 994 tvp.pl – vod 2 127 273 29 558 737 1 959 649 23 668 228 player.pl 2 075 484 19 941 127 1 832 191 26 149 083 hbogo.pl 1 452 098 19 568 101 1 543 424 25 912 905 ipla.tv 991 475 10 550 618 1 049 472 10 725 312 canalplus.com – vod – – 962 816 3 029 184 rakuten.tv – – 561 067 582 736

Jeszcze w sierpniu 2020 roku, Player.pl plasował się na 6 miejscu w Polsce pod względem liczby użytkowników z odwiedzalnością na poziomie 1,8 mln UU. Co ważne – był to wynik gorszy niż w analogicznym okresie 2019 roku, kiedy to nie było jeszcze pandemii i można było swobodnie przemieszczać się i wyjeżdżać na wakacje.

Czołowe serwisy VOD w Polsce – rok po roku (badanie Gemius/PBI) WIRTUALNEMEDIA.PL Adres strony wrzesień 2019 wrzesień 2020 użytkownicy odsłony użytkownicy odsłony netflix.com 2 912 337 40 557 587 4 953 617 63 656 578 player.pl 2 980 449 43 256 803 2 812 528 60 531 587 wp.pl – vod 2 006 765 8 660 591 2 591 133 10 647 003 tvp.pl – vod 2 827 753 35 426 361 2 580 051 32 067 037 cda.pl – premium 2 550 403 17 450 005 2 257 605 21 275 148 vod.pl 3 437 347 13 950 231 2 155 050 6 520 435 ipla.tv 1 757 065 26 970 923 1 439 567 23 739 094 hbogo.pl 982 171 13 579 249 1 381 168 12 263 367 canalplus.com – vod – – 928 416 2 920 810 ncplusgo.pl 323 152 8 410 514 438 704 8 026 241

Sytuacja znacząco zaczęła odmieniać się dla Player.pl już miesiąc później, kiedy to odnotowali wzrost odwiedzin o milion użytkowników, nadal to było mniej niż rok temu, ale nieznacznie i wskoczyli z szóstego miejsca od razu na drugie, tuż za Netfliksem.

Zobaczmy teraz jak to wyglądało miesiąc do miesiąca aż do lutego, czyli do premiery filmu Listy do M. 4 na Player.pl

Czołowe serwisy VOD w Polsce – miesiąc po miesiącu (badanie Gemius/PBI) WIRTUALNEMEDIA.PL Adres strony październik 2020 listopad 2020 użytkownicy zasięg użytkownicy zasięg netflix.com 5 365 440 16,14% 5 977 800 20,59% player.pl 4 161 456 12,52% 3 901 608 13,44% cda.pl – premium 3 144 744 9,46% 3 834 216 13,21% wp.pl – vod 3 442 824 10,36% 3 523 824 12,14% tvp.pl – vod 2 890 080 8,69% 3 008 016 10,36% hbogo.pl 2 275 776 6,85% 2 820 096 9,71% vod.pl 2 129 976 6,41% 2 076 192 7,15% canalplus.com – vod 1 065 312 3,20% 1 849 392 6,37% ipla.tv 2 016 576 6,07% 1 681 560 5,79% primevideo.com 747 792 2,25% 845 640 2,91%

W październiku przybywa na Player.pl kolejny milion więcej użytkowników, w listopadzie nieco mniej, a Netflix dobija już prawie do 6 mln użytkowników w miesiącu.

Czołowe serwisy VOD w Polsce – miesiąc po miesiącu (badanie Gemius/PBI) WIRTUALNEMEDIA.PL Adres strony listopad 2020 grudzień 2020 użytkownicy zasięg użytkownicy zasięg netflix.com 5 977 800 20,59% 6 070 464 20,88% cda.pl – premium 3 834 216 13,21% 3 811 536 13,11% player.pl 3 901 608 13,44% 3 493 368 12,02% tvp.pl – vod 3 008 016 10,36% 2 744 280 9,44% hbogo.pl 2 820 096 9,71% 2 682 072 9,23% wp.pl – vod 3 523 824 12,14% 2 588 760 8,90% vod.pl 2 076 192 7,15% 1 837 080 6,32% canalplus.com – vod 1 849 392 6,37% 1 441 800 4,96% ipla.tv 1 681 560 5,79% 1 285 632 4,42% primevideo.com 845 640 2,91% 784 728 2,70%

Grudzień to gorszy miesiąc dla Player.pl, spada na trzecią lokatę. Netflix przekracza już 6 mln użytkowników w miesiącu.

Czołowe serwisy VOD w Polsce – miesiąc po miesiącu (badanie Gemius/PBI) WIRTUALNEMEDIA.PL Adres strony grudzień 2020 styczeń 2021 użytkownicy zasięg użytkownicy zasięg netflix.com 6 070 464 20,88% 6 943 320 23,88% cda.pl – premium 3 811 536 13,11% 3 870 504 13,31% player.pl 3 493 368 12,02% 3 853 656 13,25% hbogo.pl 2 682 072 9,23% 2 857 032 9,83% tvp.pl – vod 2 744 280 9,44% 2 744 928 9,44% wp.pl – vod 2 588 760 8,90% 2 730 672 9,39% vod.pl 1 837 080 6,32% 1 884 384 6,48% ipla.tv 1 285 632 4,42% 1 227 960 4,22% canalplus.com – vod 1 441 800 4,96% 1 185 192 4,08% primevideo.com 784 728 2,70% 1 153 440 3,97%

W styczniu Netflix wzbogaca się ponownie o milion użytkowników, osiągając już prawie 7 mln w miesiącu.

Czołowe serwisy VOD w Polsce – miesiąc po miesiącu (badanie Gemius/PBI) WIRTUALNEMEDIA.PL Adres strony styczeń 2021 luty 2021 użytkownicy zasięg użytkownicy zasięg player.pl 3 853 656 13,25% 6 697 728 23,10% netflix.com 6 943 320 23,88% 6 452 784 22,26% cda.pl – premium 3 870 504 13,31% 3 587 328 12,37% wp.pl – vod 2 730 672 9,39% 2 842 128 9,80% hbogo.pl 2 857 032 9,83% 2 398 896 8,27% tvp.pl – vod 2 744 928 9,44% 2 385 936 8,23% vod.pl 1 884 384 6,48% 1 531 872 5,28% ipla.tv 1 227 960 4,22% 1 308 960 4,51% primevideo.com 1 153 440 3,97% 1 019 952 3,52% canalplus.com – vod 1 185 192 4,08% 601 344 2,07%

Dochodzimy już do lutego i premiery Listy do M. 4 na Player.pl. Czary mary i na Player.pl przybywa prawie 3 mln więcej użytkowników niż zaledwie miesiąc wcześniej. Tak spektakularnego skoku odwiedzalności dawno nie było. Raczej na pewno nie było nigdy, porównując miesiąc do miesiąca.

Nie sposób tego nie przekładać na premierę filmu. Czy 2,84 mln użytkowników więcej to osoby, które chciały obejrzeć ten film? Myślę, że było ich więcej, bo przecież przenika się to z liczbą dotychczasowych użytkowników korzystających już wcześniej z Player.pl

Można więc przypuszczać, że czwartą część Listów do M. obejrzało więcej osób niż poprzednie części serii w kinach. Dla przypomnienia – Listy do M. 1 obejrzało w kinach 2 560 734 widzów, Listy do M. 2 – 2 960 806, Listy do M. 3 – 3 009 971.