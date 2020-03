Rozmowy

Najlepiej uczymy się poprzez praktykę. Nie wystarczy poznać zasady gramatyki i wykuć słówka na pamięć. W trakcie rozmów najlepiej przyswajamy język, staje się dla nas naturalny. Niektórzy twierdzą, że najlepiej jest wyjechać z kraju do miejsca, gdzie będziemy zmuszeni porozumiewać się po angielsku i jakoś to pójdzie. Jak jednak poradzić sobie bez wychodzenia z domu? Wbrew pozorom bardzo łatwo. Rozmawiać można chociażby w grach online. Nieważne czy mamy do czynienia ze zwykłymi chatami czy tymi głosowymi, zawsze jest to jakaś forma przełamania się i drobnego początku. Jeśli jednak chcemy podejść do sprawy nieco poważniej, możemy rozejrzeć się za stronami stworzonymi właśnie do takich celów. Conversation Exchange pozwala znaleźć nam rozmówców zarówno online jak i w realu i to nie tylko ze znajomością angielskiego. Busuu funkcjonuje jako strona i aplikacja, która oferuje lekcje, ale też komentarze i poprawki od rodzimych użytkowników danego języka. Do szukania partnerów do rozmów dobrze nada się też GoSpeaky, HelloTalk, CoffeStrap czy LingoGlobe.

Czytanie

Oczywiście można zacząć od czytania książek. Strony takie jak BookBub czy Open Culture wskażą nam darmowe ebooki po angielsku, którymi możemy być zainteresowani. Jeśli jednak upieracie się przy stwierdzeniu, że na książki nie macie czasu lub to po prostu strata czasu, skupcie się na artykułach. W internecie znajdziecie przecież stronę na każdy temat, a szczególnie po angielsku. Możecie poszukać czegoś w tematyce własnego hobby. Nie trzeba wcale szukać daleko. Jeśli lubicie filmy, pamiętajcie Empire, Variety czy Deadline. Dla fanów muzyki jest Billboard czy Rolling Stone i tak dalej, i tak dalej.