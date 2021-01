Streaming zmiótł kina w 2020 roku. Za cztery lata VOD wygenerują 85 mld dolarów przychodu

Początek 2020 roku pokazał jednak, o ile trudniejszy może to być rynek, gdy większość obowiązujących i sprawdzających się do tej pory zasad będzie należało zmienić. Na jaw wyszło też to, jak szybko relacje pomiędzy kolejny elementami łańcucha dystrybucji mogą zostać nadszarpnięte. Samodzielność Universala, który dość szybko zdecydował się na premiery online w ramach własnej platformy oraz innych usługach, nie spodobała się włodarzom kin, którzy zapowiedzieli bojkot produkcji studia w przyszłości.

Najwięksi gracze snują plany w oparciu o platformy VOD

Całe mnóstwo nowości zaplanowanych na 2020 zostało przesuniętych na później, co doprowadza do skrajnie wyjątkowej sytuacji, ponieważ kalendarze premier takiej firmy jak Disney były skrupulatni układane w uwzględnieniem wszystkich czynników oprócz nadejścia pandemii. W efekcie „Diuna”, „Matrix 4” czy nowy Bond wciąż czekają, ale część z tych największych tytułów lada moment trafi do wybranych kin i jednocześnie do HBO Max, ponieważ Warner zamierza przekuć panującą sytuację na swoją korzyść. Zamiast wstrzymywać premiery, wykorzysta je do promocji swojej platformy VOD, która w 2021 ma stać się usługą globalną – HBO Max trafi także do Polski.

Disney przewartościowało swoje priorytety i następne lata upłyną pod znakiem seriali debiutujących na Disney+. Wśród nich przodują takie marki jak Star Wars czy Marvel, które przecież do tej pory kojarzyliśmy przede wszystkim z kinami. Kilkadziesiąt nowych projektów powstaje z myślą o serwisie VOD, a nie dużym ekranie – to gigantyczna zmiana, która nawet jeśli nie była podyktowana pandemią, to na pewno cały proces został znacząco przyspieszony.

Zmiany widać także na polskim rynku, gdzie filmy po zniknięciu z kin bardzo szybko powędrowały do cyfrowej dystrybucji w przeróżnych modelach, a niejako kropką nad i w kontekście potrzeby dostosowania się do zachodzącej reorganizacji jest zapowiedziana na początek lutego premiera „Listów do M.4” na Player.pl w ramach podstawowego abonamentu. Przynoszące miliony złotych zysku z biletów wcześniejsze odsłony serii gromadziły w kinach setki tysięcy widzów w zaledwie weekend. Jak te proporcje będą wyglądać teraz?

Brakujące 10 mld w kasach kin w 2020 może być tylko początkiem

Gdy spojrzymy na to, co dzieje się za wielką wodą, zacznie do nas docierać, że branżę czeka nie lada wyzwanie. Wyjdźmy od dwóch kwot, które najlepiej uwypuklają aktualną kondycję kina: amerykański box office w 2019 roku wygenerował blisko 11,5 miliarda dolarów, a w 2020 roku kwota ta spadła do 2,28 miliarda dolarów. Blisko 10 mld różnicy to sytuacja, z którą branża nie spotkała się od lat. Hollywood musi od nowa nauczyć się konstruować kontrakty, ponieważ tantiemy z biletów, które przynosiły największym gwiazdom filmowym prawdziwe krocie, teraz przestają mieć znaczenie. Przed końcem 2020 roku zarobki usług streamingowych na całym świecie miały przekroczyć 50 mld dolarów, a liczba subskrybentów wzrosnąć do 880 mln.

