W innym razie odkładałyby to na czas zakupu nowej konsoli lub komputera, a przecież oprócz kwestii sprzętowej w grę wchodzi też dowolność prowadzenia rozgrywki – nie jestem zwolennikiem uruchamiania dużych gier na małych ekranach pokroju smartfona czy tabletu, ale przecież każdy może grać jak zechce. Nie napiszę też, że nie skuszę się na szybki mecz w FIFIE na smartfonie na Stadii czy innej usłudze, gdy tylko to będzie możliwe, bo nie zawsze chcemy/możemy usiąść przed PC/konsolą. Dodatkowo, streaming będzie rozwijać rynek streamerów itp., a także może wpłynąć na to, jak gramy online w multiplayerze, bo już teraz mówi się o opcjach podglądu rozgrywki innych osób z zespołu w CoD-zie czy innyh tytułach.

Streaming gier sprawia, że są one łatwiej dostępne

Ale nawet, gdy nie będziemy zapędzać się tak daleko i skupimy się na tak zwanym rynku mainstreamowym, to tutaj każda z tych usług może poważnie namieszać. Szerokopasmowym dostępem do Internetu dysponuje coraz więcej gospodarstw domowych i jeśli zostaną one uświadomione, że jedyne, czego potrzebują, by grać, to już posiadany telewizor i kontroler, to sytuacja się dla nich znacząco zmienia.

Oakley zrobiło okulary specjalnie dla graczy. Mają wyjątkowe soczewki ochronne

I choć pozostaje jeszcze wiele niewiadomych i to dopiero początkowo faza rozwoju tego rynku, to mogę napisać wprost, że to bardzo ekscytujący okres. Możliwości nowych konsol robią wrażenie i nie będę tego negował, ale w moich oczach ich premiera została nieco przyćmiona tym, co faktycznie może zmienić cały przemysł w najbliższych latach.