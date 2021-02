To nie podatek to karabin do walki z mediami

Strajk mediów jest jak najbardziej słuszną inicjatywą, a sposób w jaki został przeprowadzony jest dość dobrze przemyślany. Jeśli naprawdę chcemy aby w naszym pięknym kraju opinie Polaków kształtował jedynie przekaz rządowy, to mniej więcej tak to będzie wyglądać. Nie łudźmy się, że rząd walczy o 800 milionów złotych, skoro bez problemu wydaje 2 miliardy na TVPiS. Celem nie jest pozyskanie pieniędzy, celem jest tak bardzo jak to tylko możliwe utrudnienie funkcjonowania mediom nieprzychylnym obecnej władzy.

W mokrym śnie każdego rządu jest sytuacja, w której media są mu przychylne. Wprawdzie to, co robi TVPiS już dawno z przychylnością nie ma nic wspólnego, to w czystej postaci propaganda, gdzie funkcjonariusze pełniący rolę dziennikarzy zaciekle walczą z każdą inną prawdą.

Wyobraźmy sobie teraz sytuację, w której z jednej strony dużym mediom utrudnia się funkcjonowanie w Polsce, a z drugiej strony po rynku krąży taki Orlen pytający niezadowolonych czy może nie chcą się sprzedać. Czy możliwa jest sytuacja, że Amerykanom w końcu znudzi się walka w Polsce i odpuszczą oddając TVN za duże pieniądze? Oczywiście, że jest możliwe. I to jest scenariusz, który skutecznie wdrażany jest przez Orbana na Węgrzech. A my jak wiadomo – Polak, Węgier dwa bratanki.

Rządzący tłumaczą nagły pomysł z wprowadzeniem podatku od mediów tym, że w innych krajach też one funkcjonują. Owszem, ale to są inne kraje, inna sytuacja gospodarcza i polityczna, inne praktyki, inna historia relacji mediów z rządem. Przede wszystkim cel wprowadzenia takiego podatku jest zupełnie inny. Jaki wiemy podstawowym celem podatków jest wzmocnienie budżetu państwa, w przypadku działań naszych rządzących cel główny wydaje się być z goła inny.