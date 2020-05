Recenzja SteelSeries Apex PRO. Tysiąc złotych za klawiaturę?!

Tuż obok ekranu mamy rolkę służącą do regulacji głośności. Działa ona bardzo płynnie i ma pewien przyjemny opór. Miłym zaskoczeniem jest też to, że w rolkę wbudowano przycisk – wystarczy ją mocniej nacisnąć, żeby np. wyciszyć wszystkie dźwięki. Pod nią mamy jedyny dodatkowy przycisk na całej klawiaturze. Możemy go dowolnie skonfigurować i wykorzystać np. do sterowania multimediami. Ale to nie wszystko – po dłuższym przytrzymaniu przycisk wywołuje interfejs na ekraniku obok. Wówczas nasza rolka służy do nawigowania po tym interfejsie i zmiany podręcznych ustawień, jak jasność, czułość, jasność podświetlenia czy profile. Praktyczne.

I oczywiście najważniejsze – klawiatura posiada podświetlenie PRISM. W praktyce oznacza to, że pod każdym przyciskiem mamy konfigurowalną diodę LED. Każdy przycisk możemy zatem spersonalizować wedle uznania.

Klawisze jakich jeszcze nie było

Największą nowością i zarazem unikatowym na skalę całego rynku klawiatur rozwiązaniem są przełączniki OmniPoint, które zastosowano w głównym bloku klawiszy. Ich wyjątkowość polega na tym, że użytkownik może sam określić punkt aktywacji – od 0,4 mm do aż 3,6 mm. Tym sposobem wskazujemy, jak klawiatura ma reagować podczas użytkowania. Na najniższym poziomie wystarczy delikatnie musnąć ją, by do komputera została przesłana informacja o wciśnięciu. Na najwyższym musimy wdusić przycisk do samego końca, żeby odczyt został zarejestrowany. I teraz najważniejsze – poziom ten możemy określić dla każdego przycisku z osobna!