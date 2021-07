Steam Deck – z jednej strony chcę go kupić, z drugiej mam masę obaw

Dużo obaw, prawda? A to jeszcze nie wszystkie – co nie zmienia faktu, że jestem sprzętem zaciekawiony i widzę w nim też sporo plusów. Gram mobilnie, więc zabranie gier z biblioteki Steam w podróż czy na wakacje to kapitalna sprawa. Ceny gier, szczególnie w promocjach bywają naprawdę fajne, więc granie na Steam Decku nie będzie należało do najdroższych. Szczególnie, że jeśli korzystacie ze Steama, to macie tam pewnie jak ja sporo produkcji. Sprzęt startuje więc z ogromną, ale to naprawdę ogromną biblioteką gier – ma więc asa w rękawie, którego nie miała nigdy żadna konsola. A przynajmniej nie w takiej skali.

Pauzowanie i wznawianie rozgrywki, rozbudowywanie pamięci wewnętrznej kartami microSD, 7-8 godzin pracy na jednym ładowaniu – to wszystko brzmi bardzo dobrze. Widać, że Valve odrobiło lekcje i wie czym powinien charakteryzować się dobry sprzęt do mobilnego grania.

Nintendo Switch ma coś, czego Steam Deck nie będzie mieć nigdy

Siedzący od lat w branży Piotrek Gnyp powiedział kiedyś coś, co utkwiło mi w pamięci i zostanie w niej pewnie na zawsze. Sprzęt jest tak dobry jak gry na niego i mam wrażenie, że Valve tej zasady nie wyznaje. Oddaje w nasze ręce urządzenie, oprogramowanie, sięgając do ogromnej biblioteki gier – ale przeznaczonych na zupełnie inną platformę. I zdaję sobie sprawę z tego, że długo pracowano nad odpowiednim rozmieszczeniem przycisków, dostosowaniem interfejsu i generalnie stworzeniem urządzenia tak, by jak najlepiej nadawało się do grania w tytułu PC-towe, jednak mam masę obaw właśnie w tym aspekcie. Płytki dotykowe nie zastąpią myszki, gałki nie będą dobrze działać w grach, które nie mają zaimplementowanego zmienionego pod pad sterowania, chodzi mi tu szczególnie o FPS-y. Ktoś gra w nie na PC na padzie? Chyba tylko szaleńcy.