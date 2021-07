Steam Deck: 3 powody dla których chcę go mieć. I 3 powody przez które go nie zamówiłem

Przenośny sprzęt z ogromnym potencjałem. Wierzę że SteamOS to dopiero początek

Nie mam złudzeń — to będzie najlepsze urządzenie do emulacji z ogromną bazą gier… wszelakich. Podobno będzie można na nim zainstalować Windowsa, co oznacza furtkę do dziesiątek emulatorów oraz… grania w chmurze od Microsoftu. Brzmi to jak nieskończona biblioteka gier i możliwości. Ale idąc tym tropem brakuje mi w Steam Decku opcji włożenia karty Sim (czy nawet e-sim). No cóż, może kiedyś.

W moich oczach może to być najciekawsze z urządzeń do grania. Najbardziej uniwersalne, pchające branżę naprzód. I ani trochę nie rozpatruję go w kategoriach rywala Switcha, ale po prostu dobrego sprzętu do którego podłączymy rozmaite akcesoria, podepniemy go do zewnętrznych ekranów, albo zabierzemy ze sobą w podróż. Tylko i aż. Jednak póki co niewiadomych jest na tyle dużo, że z zakupem zdecydowałem się wstrzymać.

Dlaczego zdecydowałem się (póki co) nie zamawiać Steam Deck?

Valve udowodniło, że nie wie co to znaczy wsparcie

To nie jest tak, że nie wierzę w Valve. Ich nieograniczone środki dają im… nieograniczone możliwości. Steam Deck nie jest ich pierwszym urządzeniem które trafia na rynek — a z poprzednimi sprawy były… skomplikowane. Większość nie radziła sobie wybitnie, a twórcy porzucali ich wsparcie. I gdyby nie prężnie działająca społeczność, gier którymi można się wygodnie cieszyć ze Steam Controllerem byłoby znacznie mniej. Steam Boxy były może i fajnym pomysłem, ale tak szybko jak się pojawiły, tak szybko zniknęły. Steam Link miał tak marną reklamę, że mimo iż był świetnym sprzętem — większości był kompletnie nieznany. Tutaj szumu jest dużo — pierwsza fala zamówień przedpremierowych wyprzedana, ale czy to wystarczy na dłużej?

Gry będą. Ile? Jak podziałają? Niewiadomych wciąż jest sporo

Patrząc na specyfikację Steam Decka nawet nie myślę o tym, że będzie to mój główny sprzęt do grania w największe hity. Valve zapowiedziało urządzenie, zaczęło je sprzedawać, ruszyły rezerwacje zamówień przedpremierowych które wyprzedały się szybko. Kolejne partie dopiero w przyszłym roku. No i wszystko fajnie, ale wokół samej konsoli jest tyle znaków zapytania, że to jednak trochę kupowanie kota w worku. Kiedy kupujemy konsolę to wiadomo czego można się po niej spodziewać. Tutaj? Szczerze mówiąc — w ogóle. Z jednej strony potencjał jest ogromny, z drugiej… a co, jeśli po prostu za dużo sobie na temat tego sprzętu wyobrażamy? Na tę chwilę wsparciem SteamOS cieszy się raptem kilkanaście procent biblioteki. Wybawieniem może okazać się wspomniana instalacja Windowsa. Pytanie tylko, czy wszystko zadziała równie sprawnie?