Internet ze Starlinka w pojazdach

Pod koniec zeszłego tygodnia SpaceX złożyło w FCC (odpowiednik naszego UKE – Urzędu Komunikacji Elektronicznej) wniosek o zaakceptowanie testu terminali dostępowych do systemu Starlink, które można montować na „pojazdach w ruchu”. Tym terminem określa się wszelkiego rodzaju środki transportu, jak samochody, ciężarówki, statki morskie oraz samoloty. Wygląda więc na to, że już niedługo potencjalne grono klientów na internet z satelity znacznie się powiększy.

Dla przypomnienia, Starlink to dostęp do internetu poprzez krążące po orbicie satelity, których obecnie jest już około 1000, a które świadczą w tej chwili usługę głównie w USA, Kanadzie i Wielkiej Brytanii dla ponad 10 000 użytkowników. System powinien być globalnie dostępny już pod koniec 2021 roku, w tym również w Polsce, gdzie będzie kosztował 449 PLN miesięcznie (plus dodatkowo 2269 PLN za sprzęt). W tej cenie zapewnia obecnie transfery rzędu 150 Mbps, które w przyszłości powinny wzrosnąć nawet do ponad 1 Gbps. Nie wiadomo jeszcze ile może kosztować zestaw „przenośny”, który ma być oferowany dla pojazdów.