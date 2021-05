Starlink rozwija się w Europie

SpaceX w pierwszej kolejności skupiło się na USA i Kanadzie, ale usługa dostępu do internetu przez satelitę jest już z powodzeniem dostępna w wielu europejskich krajach. Swoje terminale dostają użytkownicy we Francji oraz Niemczech i wygląda na to, że mają powody do zadowolenia. Starlink udostępniany jest w kolejnych lokalizacjach sukcesywnie, a tam gdzie użytkowników jest mniej, jest też potencjał na osiąganie większych prędkości. Dowodzą tego wyniki jednego z pierwszych klientów w Niemczech, który pochwalił się testami usługi wykonanymi w minionym tygodniu. Najlepszy rezultat przekroczył 560 Mbps przy pobieraniu i 38 Mbps przy wysyłaniu, a co więcej ping to zaledwie 13 milisekund. To parametry, których nie powstydziłaby się żadna sieć kablowa.

I nie był to też jednorazowy rezultat, rzeczony użytkownik opublikował jeszcze 2 kolejne wyniki w większym odstępie czasu i osiągał kolejno 542 MBps oraz 529 Mbps przy pobieraniu i stałe 38,8 Mbps przy wysyłaniu. Wygląda więc na to, że każda kolejna generacja satelitów Starlink oferuje coraz lepszą wydajność. Nie bez znaczenia jest też pewnie wydajność stacji przekaźnikowej, a te w Europie nie są jeszcze tak obciążone, bo liczba klientów jest nadal niewielka. W przyszłości może to mieć jeszcze mniejsze znaczenie, gdy satelity będą komunikować się między sobą przy pomocy laserów. Testy tej technologii już trwają, ale nie ma żadnych informacji o tam jak przebiegają.