Star Wars: Visions – już jesienią zadebiutuje antologia anime w świecie Gwiezdnych Wojen

Star Wars Visions: zestaw krótkich japońskich animacji w świecie Star Wars trafi na Disney+ jeszcze tej jesieni

Uniwersum Star Wars od kilku lat rozrasta się w niezwykle szybkim tempie. Co rusz do kin trafiają nowe filmy, a disnejowską platformę VOD zalewają kolejne seriale w tamtejszym uniwersum. Już za kilka tygodni do kolekcji dołączy kolejny: Star Wars: Visions. Antologia ma trafić na platformę już 22 września, a na całość składać się będzie dziewięć krótkich animacji od siedmiu studiów:

Kamikaze Douga – The Duel

– The Duel Geno Studio (Twin Engine) – Lop and Ochō

Lop and Ochō Studio Colorido (Twin Engine) – Tatooine Rhapsody

– Tatooine Rhapsody Trigger – The Twins

– The Twins Trigger – The Elder

– The Elder Kinema Citrus – The Village Bride

– The Village Bride Science Saru – Akakiri

Akakiri Science Saru – T0-B1

T0-B1 Production IG – The Ninth Jedi

Jak czytamy w oficjalnej wiadomości prasowej, animacje te nie będą wpasowywać się w żadną konkretną oś czasową. Twórcy mieli wolną rękę — mogli pracować nad znanymi historiami i opowiadać je po swojemu, albo tworzyć zupełnie nowe opowieści w uwielbianym na całym świecie uniwersum.

Naprawdę chcieliśmy dać tym twórcom szerokie pole do kreatywnego odkrywania całego potencjału wyobraźni galaktyki Gwiezdnych Wojen przez unikalną perspektywę anime – powiedział James Waugh.

Jak wiemy z dotychczasowych zapowiedzi, rozmaite odcinki z serii Star Wars: Visions będą utrzymane w odmiennym od siebie klimacie, ale jak zwykle w przypadku takich antologii — będziemy mieć do czynienia z różnymi wizjami twórców i ich osobistym podejściem. Myślę, że jesienią szykuje się prawdziwa uczta zarówno dla fanów Gwiezdnych Wojen, jak i japońskiej animacji.

