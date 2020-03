S.T.A.L.K.E.R. 2 przypomina o obietnicy powrotu do Zony nowym screenem

Urodziny to świetny moment, aby coś zmienić lub coś ogłosić. Z tej właśnie okazji skorzystali twórcy gry S.T.A.L.K.E.R. Przygotowali dla fanów bardzo miły prezent. W sieci wylądował pierwszy oficjalny screenshot z nadchodzącej gry. Wreszcie mamy namacalny dowód na postęp prac. Wszyscy zainteresowani gracze uzyskali zupełnie nowy ogląd na produkcję.

Dear Stalkers,

Here is your first glimpse at S.T.A.L.K.E.R. 2: pic.twitter.com/HGOixm11M7

— S.T.A.L.K.E.R. OFFICIAL (@stalker_thegame) March 23, 2020