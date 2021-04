Stadia na JVC Android TV, czyli konsola w telewizorze

Co istotne, ze Stadią działają kontrolery, które podłączymy do urządzenia (w tym przypadku smart TV JVC z Android TV), więc są to także nasze ulubione pady od Xboksa One czy PlayStation, które korzystają z Bluetooth. Alternatywą jest Stadia Controller łączący się z naszą sesją bezpośrednio poprzez Wi-Fi, ale na jego oficjalne wprowadzenie do sprzedaży w naszym kraju jeszcze czekamy. Jest to natomiast znakomity kawałek kontrolera – wygodny i dobrze spasowany – który jednocześnie pozwala skorzystać ze wszystkich dobrodziejstw Stadii (jak zapisywane w chmurze zrzuty ekranu czy klipy) z użyciem dedykowanych przycisków na padzie. Gdy takowy zawita nad Wisłę i będziecie przekonani do Google Stadia, to zdecydowanie warto wziąć pod uwagę jego zakup.

Jak działa Google Stadia na Android TV?

Wróćmy jednak do Stadii, która działa na naszym smart TV i pozwala grać w najnowsze tytuły oraz klasyki bezpośrednio na telewizorze. Gra bowiem uruchamiana jest na serwerach, a obraz z dźwiękiem są do nas streamowane tak samo, jak seriale i filmy. W drugą stronę natomiast wysyłane są komendy z naszego kontrolera. W większości sytuacji rozgrywka toczy się zupełnie tak samo, jak na lokalnym sprzęcie (czyli konsoli czy komputerze), choć czasem można zauważyć spadek jakości obrazu (kompresja) lub delikatne przycięcia. Są to jednak sporadyczne zdarzenia. Największym ograniczeniem na tę chwilę pozostaje jakość streamu, która poprzez aplikację mobilną jest limitowana i nie możemy skorzystać z najwyższej rozdzielczości (do 4K) oraz bitrate’u, jak wygląda to chociażby w przeglądarce Chrome. Bariera ta przestanie być aktualna, gdy tylko pojawi się oficjalna aplikacja Stadia na Android TV, a taka jest już w drodze.

Ale nawet teraz moje wrażenia z grania na Stadii na telewizorze JVC 58VA8000 z Android TV są jak najbardziej pozytywne. Bez problemu udało mi się podłączyć kontroler od Xboksa za pomocą Bluetooth, przy użyciu którego można też nawigować po interfejsie. Oprócz bezproblemowej rozgrywki warto też zwrócić uwagę na błyskawiczną gotowość całego systemu – telewizor można w mgnieniu oka wybudzić i od razu uruchomić aplikację Stadia, więc tak naprawdę od kolejnej sesji dzieli nas kilkanaście sekund, kilka kliknięć i brak potrzeby przełączania źródeł obrazu, uruchamiania innych urządzeń czy wsuwania płyt w napęd w konsoli.

Android TV to dziś niemal konsola z prawdziwego zdarzenia

JVC, Toshiba i Hitachi TV coś o tym wiedzą

Gdy kilka lat temu oglądaliśmy pierwsze gry uruchomione na smart TV, byliśmy pod wrażeniem otwarcia nowego rozdziału, bo telewizor nie potrzebował już żadnego dodatkowego sprzętu, by pozwolić nam grać. Ekscytacja jaka nam wtedy towarzyszyła była całkiem spora, bo przecież nasz ulubiony kontroler po prostu podłączaliśmy do smart TV i to wszystko, co trzeba było zrobić. Teraz stawiamy ogromny krok naprzód, bo telewizory z Android TV jak Toshiba, JVC, Hitachi będą wyposażone w niejedną taką platformę jak Stadia, która sprawia, że nie martwimy się o dodatkowy sprzęt, pobieranie gier oraz ich aktualizacje i możemy cieszyć się rozgrywką od razu, gdy tylko mamy na to ochotę – warunkiem do spełnienia jest tylko szybki dostęp do Sieci.

Stadię należy traktować jako odrębny system do gier, bo w większości tytułów toczymy rywalizację online w ramach społeczności Stadia (chyba że deweloper dodał wsparcie dla crossplay) – to jednocześnie także sklep, w którym kupujemy gry, do których będziemy mieli dostęp nie tylko na telewizorze, ale także na każdym innym urządzeniu, gdzie jest Stadia. Poza tym istnieje także subskrypcja Stadia Pro, w ramach której znajdziemy dziesiątki gier bez żadnych opłat poza abonamentem, a dodatkową wartością jest podniesienie standardu rozgrywki z 1080p do 4K z dźwiękiem przestrzennym na wspieranych urządzeniach.