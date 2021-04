Stacja zasilania EcoFlow – źródło energii na wypady majówkowe i nie tylko

Co więcej? Jeśli mamy router WiFi, ciekawą opcją będzie podłączenie do niego również naszej stacji zasilania, dzięki czemu bez problemu będziemy mogli nią sterować z poziomu smartfona i aplikacji mobilnej dostępnej na Androida i iOS.

Zastosowanie stacji zasilania w domu

EcoFlow River MAX oprócz zastosowań niezbędnych w czasie różnego rodzaju wypraw w terenie, nocowania w namiotach, spotkań przy ognisku, wypadów na ryby itp., przyda się również w codziennym korzystaniu na przykład podczas prac domowych – zasilanie wiertarki czy odkurzacza bez konieczności podłączania do długich przedłużaczy.

Nieoceniona może być również przy pracach przydomowych czy w ogrodzie. Bez problemu podłączymy do niego kosiarkę czy nawet elektrycznego grilla lub dodatkowe oświetlenie.

W przypadku urządzeń o mocy do 600W stację zasilania możemy też użyć jako awaryjne zasilanie UPS. Po podłączeniu stacji do gniazda zasilania i naszego urządzenia do stacji, gdy zewnętrzne zasilanie zostanie odcięte, stacja natychmiast przełączy się na zasilanie z akumulatora i uchroni nasze podłączone do stacji urządzenie przed brakiem prądu.

Na ile to wszystko wystarczy?

W pełni naładowana stacja EcoFlow River MAX pozwala na zasilanie w zależności od rodzaju telewizora od 5 do 10 godzin, oświetlenia nawet przez całą dobę czy lodówki od 4 do 8 godzin. Przy mniejszych urządzeniach jak smartfon – 58 razy lub laptopa do 13 razy. Taka moc z pewnością wystarczy na jeden kilkudniowy wypad dla kilku osób.

Ładowanie EcoFlow River MAX

Na koniec bardzo ważna rzecz – samo ładowanie stacji zasilania. Możemy ją ładować na trzy sposoby.