Doszliśmy do momentu, w którym to średnia półka zaczyna przewodzić w designie smartfonów

O tym, że średnia półka na powrót przekonała ludzi do plastikowych smartfonów niech świadczy fakt, że dziś nawet niektóre flagowce wykonane są z tego materiału i w niczym im to nie ujmuje.

Średnia półka, czyli eksperymentujemy z wyglądem

Jak wspomniałem wcześniej, średnia półka do tej pory była bardzo zachowawcza, jeżeli chodzi o wygląd i raczej próbowała kopiować to, co robiły w danym czasie flagowce. Jednak nowi producenci, którzy pojawili się na rynku, tacy jak realme, pokazują, że można mieć do średniej półki nieco inne podejście. Seria 8, będąca kontynuacją głównej linii marki, bardzo dobrze to pokazuje. realme sporo w niej zaryzykowało, ale to ryzyko się opłaciło. Dostaliśmy bowiem telefon, który nie przypomina żadnego innego na rynku i z pewnością będzie się wyróżniał, chociażby poprzez duży claim firmy „Dare to leap”. Podobne eksperymenty zaczynamy też widywać w innych średniopółkowcach, co może oznaczać, że branża zaczyna powoli dostrzegać, jak dużą rolę w przyciąganiu uwagi konsumenta pełni oryginalność.