Telefony ze średniej półki potrafią już robić świetne zdjęcia – teraz czas na wideo

Telefon ten bowiem wspiera tzw. ultrastabilizację, dzięki której nawet, jeżeli będziemy poruszać smartfonem bardzo mocno w różnych osiach, oprogramowanie będzie kompensowało te ruchy, upewniając się, że to, co chcemy nakręcić, pozostaje ostre i, przede wszystkim, w jednym miejscu. Dzięki takim funkcjom możemy bardziej zaufać naszemu smartfonowi, jeżeli chodzi o najczęstsze wykorzystanie telefonu do wideo, czyli szybkie, krótkie nagrania z niespodziewanych momentów, które chcemy uwiecznić.

Tiltshift wideo

Kolejną rzeczą, której do tej pory zdecydowanie brakowało średniopółkowcom są różnego rodzaju funkcje wideo, zazwyczaj zarezerwowane dla wyższej półki cenowej. Do dziś. Jak się okazuje, można za niezbyt wygórowaną kwotę zaproponować aparat z kilkoma naprawdę fajnymi funkcjami, które pomogą użytkownikom w kreatywnym wykorzystaniu swojego urządzenia. Jedną z takich funkcji jest chociażby efekt Tiltshift. Większość z was zapewne zastanawia się, czym on jest i do czego może służyć. Tiltshift to efekt znany w środowisku fotograficznym, dzięki któremu rzeczywiste obiekty wydają się być miniaturkami, bądź też elementami zabawkowej scenerii. Efekt taki jesteśmy w stanie uzyskać odpowiednio manipulując ostrością tworzonego przez nas klipu. Jeżeli ktoś lubi zdjęcia i wideo typu tiltshift, zapewne ucieszy się, że dziś nie musi wydawać kroci na drogie obiektywy by rozpocząć swoją przygodę z tworzeniem tego typu materiałów. realme 8 Pro pokazuje, że wystarczy średniopółkowy smartfon, a także, oczywiście, odrobina umiejętności, by stworzyć naprawdę ciekawe efekty, którym bez skrępowania będzie można się pochwalić chociażby na social mediach.