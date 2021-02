Miniony kwartał należał do Apple. Sprzedali najwięcej smartfonów ze wszystkich

Wyniki sprzedaży smartfonów to regularne przepychanki komu poszło lepiej w danym okresie. Jednak im dłużej się im przyglądam, tym bardziej dochodzę do wniosku że ma to sens wyłącznie w perspektywie kilku lat — bo przecież zarówno zestawienia kwartalne jak i roczne w dużej mierze uzależnione są od premier najważniejszych w portfolio producenta urządzeń. Widać to jak na dłoni w przypadku ostatniego kwartału 2020 roku, gdzie króluje Apple. Ale w 2020 wcale nie gigant z Cupertino sprzedał najwięcej smartfonów.

Rodzina iPhone 12 to najlepiej sprzedające się smartfony w ostatnim kwartale 2020 roku – chyba nikt nie jest zaskoczony?

Według najnowszego raportu firmy Gartner, Apple w minionym kwartale sprzedało 79,9 milionów urządzeń — co daje 14,9% wzrostu z porównaniem do analogicznego okresu w 2019. Ciekawie jednak wypada porównanie z Samsungiem, który w ostatnim kwartale 2020 roku sprzedał 62,1 milionów smartfonów, zaś w 2019… aż 11,8% więcej.

Mimo wszystko ten wynik kwartalny wydaje się być bez większego znaczenia, gdy spojrzymy szerzej i okaże się, że to nie Apple, a Samsung w 2020 roku sprzedał najwięcej urządzeń. Według danych Gartnera było to 253 milionów urządzeń. Na drugim miejscu było Apple (199,8 milionów). Za nimi zaś znalazło się Huawei (182,6 milionów), Xiaomi (145,8 milionów) oraz Oppo (111,8 milionów). Mimo wszystko najbardziej przygnębiająco wyglądają spadki u Huawei, które są rzędu 24,1% z porównaniem do roku poprzedniego. Niby nikt nie powinien być zaskoczony, ale jednak w twardych liczbach wygląda to porażająco. A chyba nikt nie ma złudzeń, że w przyszłym roku te liczby będą dla nich bardziej łaskawe.