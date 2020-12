Nintendo nie ma sobie równych. Tak sprzedawały się ich konsole przez 20 lat

2017 rok to Nintendo Switch – konsola hybrydowa, którą można podłączyć zarówno do zewnętrznego ekranu, jak również grać na niej mobilnie. W trzy lata od premiery sprzęt sprzedał się już w 68,3 milionach egzemplarzy i nic nie wskazuje na to, że ten trend ma się nagle zatrzymać. A to oznaczałoby, że szanse na przegonienie Nintendo 3DS są ogromne. Z drugiej strony ciężko traktować Switcha jako konsolę przenośną i porównywać wyniki sprzedaży z DS-em czy 3DS-em. W przypadku tamtych urządzeń Nintendo miało również konsole stacjonarne, Switch natomiast zastąpił sprzęty z obu segmentów, więc na sprzedaż też powinno się patrzeć pod tym kątem. Absolutnie nie jest to jednak zarzut, ale jak się okazuje doskonała strategia Nintendo, które nie uczestniczy w ogóle w wojnie konsolowej toczonej między Sony a Microsoft, nikt nie oczekuje od nich 4K, 60 fps, HDR’u i raytracingu. Choć oczywiście wszyscy chętnie powitalibyśmy w rodzinie Switcha nieco mocniejszy model Pro.

Przy okazji Switch Nintendo pokazało również, że ma masę pomysłów na oryginalne akcesoria do konsol. Bardzo podobał mi się papierowe Nintendo Labo, czyli kartonowe zabawki podłączane do konsoli. W tym roku pod choinką mój syn znalazł natomiast Mario Kart Live: Home Circuit. To zabawkowy samochodzik z kamerą, który pozwala jeździć po samodzielnie stworzony w rzeczywistym świecie torze i przełożyć go na wirtualne Mario Kart. I choć sprzęt trapi kilka problemów technicznych (kiepskie połączenie i zasięg między autem a konsolą) to od kilku dni nie możemy się od tej zabawki oderwać, bo frajda jest ogromna.

Jestem bardzo ciekawy jaki będzie kolejny mobilny sprzęt Nintendo, bo trudno mi uwierzyć, że porzuci ten segment elektronicznej rozrywki. Czy znów dostaniemy hybrydę, czy raczej firma wróci do klasycznego rozdzielenia stacjonarnego i mobilnego sprzętu? Czas pokaże.

