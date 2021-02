Dyski SSD biją wszelkie rekordy

O tym, że warto kupić dysk SSD, nawet do starszego komputera, nie muszę już chyba dzisiaj nikogo przekonywać. W wielu przypadkach to właśnie dysk SSD wpłynie w największym stopniu na szybkość działania systemu, znacznie bardziej niż nowy procesor czy więcej pamięci RAM. Dlatego nie powinna dziwić ich rosnącą popularność, dzisiaj już praktycznie każdy nowy komputer ma dysk SSD. Co prawda ich pojemność nie jest zazwyczaj duża, 256 lub 512 GB, ale na system operacyjny i podstawowe programy czy jakieś 2-3 gry spokojnie wystarczy. Widać to też w statystykach.

W 2019 roku na świecie sprzedano około 275 mln dysków SSD i blisko 320 mln dysków HDD. W 2020 roku zależność ta się odwróciła, według analiz firmy TrendForce na rynek trafiło ponad 333 miliony dysków SSD co oznacza wzrost o niemal 21%, a sprzedaż dysków SSD spadła o 18% do wartości niespełna 260 mln. Jeśli jednak przeliczymy to na oferowaną przez nie pojemność, to okazuje się, że dyski HDD i tak wygrywają niemal pięciokrotnie. Sumaryczna pojemność dysków SSD wyniosła 207 eksabajtów, podczas gdy dysków HDD już 1018 eksabajtów. Nic w tym dziwnego, dzisiaj na nikim nie robią już wrażenia dyski HDD o pojemności 12 czy 14 TB, podczas gdy dyski SSD rzadko przekraczają 2 TB.

Liderem sprzedaży Samsung

TrendForce opublikował też szczegółowe dane za ostatni kwartał 2020 roku dotyczące dysków SSD. Bez zaskoczenia, największym producentem i sprzedawcą jest Sasmung, który ma 26,1% udziału w rynku pod względem liczby sprzedanych dysków oraz 32,8% pod względem ich pojemności. Na drugim miejscu jest Western Digital, który jest jest też liderem w sprzedaży dysków HDD, z udziałem w okolicach 20%. Kolejne miejsca to Kioxia (dawna Toshiba), SK Hynix oraz Kingston. Reszta firm ma już nieznaczny udział.