Napędy zelektryfikowane są coraz popularniejsze

W statystykach wyraźnie też widać jak ogromny wpływ na ofertę nowych samochodów sprzedawanych w Europie mają normy emisji spalin. W 2019 roku hybrydy i auta elektryczne stanowiły zaledwie 8% całej sprzedaży. W tym roku w sierpniu jest to już 21,4%, czyli 188 000 aut, które kupiono w tym miesiącu ma już jakąś formę zelektryfikowanego napędu. Owszem, duża w tym zasługa tak zwanych miękkich hybryd, czyli aut z generatorem/rozrusznikiem pracującym z instalacją o napięciu 48V. To rozwiązanie ma może i niewielki wpływ na ilość spalanego paliwa, ale pozwala odzyskiwać energię podczas hamowania i sprawia, że napęd staje się efektywniejszy. Jego druga zaleta to znaczne lepsze działanie funkcji Start/Stop, która jest obciążająca dla tradycyjnych rozruszników.

Auta hybrydowe, do których zalicza się też miękkie hybrydy, stanowiły około połowę sprzedaży wśród modeli zelektryfikowanych, do tego w sierpniu na rynek trafiło 44 700 hybryd typu plug-in, które pozwalają przejechać 40-50 km w trybie bezemisyjnym oraz 48 800 aut elektrycznych. Szczególnie mocno rośnie sprzedaż napędów hybrydowych typu plug-in, bo aż o 283%, podczas gdy sprzedaż elektryków wzrosła „tylko” dwukrotnie. Co ciekawe największymi wzrostami sprzedaży tego typu modeli może pochwalić się Kia (+397%), a dalej mamy Renault (+112%) oraz Hyundaia (+102%).

źródło: Autokult