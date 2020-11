Po jej pobraniu i zalogowaniu się na nasz numer telefonu, sprawdzenie stanu konta możemy dokonać przechodząc z pulpitu głównego do szczegółów poszczególnych numerów dodanych do naszego konta. Od razu w nowym oknie możemy sprawdzić, ile dni nasze konto ma jeszcze ważności oraz stan pozostałych do wykorzystania środków. Z kolei przejście do kolejnego okna – Usługi dodatkowe, da nam dostęp do szczegółów oferty, z której korzystamy i stanu pozostałych do wykorzystania usług.

Jak sprawdzić stan konta T-Mobile przez internet

Mój T-Mobile dostępny jest również z poziomu przeglądarki internetowej na komputerze. Tutaj stan konta dostępny jest od razu po zalogowaniu. Na pulpicie głównym możemy podejrzeć, ile środków nam zostało do wykorzystania, a ważność konta w odróżnieniu od aplikacji mobilnej, pokazywana jest jako konkretna data.